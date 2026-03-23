Maricel Păcuraru a intrat în atenția autorităților în 1991, când desfășura activități de afaceri în Galați, fiind ulterior cercetat pentru infracțiuni economice comise în relația cu o firmă din Constanța. Ancheta a vizat emiterea unui CEC fără acoperire, faptă care a generat un prejudiciu de 7,6 milioane lei.

Instanța a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru înșelăciune și falsificare de valori, sentința fiind menținută definitiv de Curtea Supremă de Justiție în 1998. Cu toate acestea, din pedeapsa aplicată, Maricel Păcuraru a executat doar nouă luni de detenție, în perioada octombrie 1991 – iulie 1992, scriu cei de la EVZ.

În momentul în care urma să execute restul pedepsei, apărarea a inițiat un demers către Președinția României, solicitând grațiere individuală. Solicitarea a fost analizată de instituțiile competente, iar Ministerul Justiției a emis un aviz favorabil.

Prin decretul nr. 292 din 23 august 1999, publicat în Monitorul Oficial, președintele Emil Constantinescu a acordat grațierea pentru restul de pedeapsă neexecutat. Argumentele invocate au inclus lipsa antecedentelor penale la momentul faptei, achitarea prejudiciului și situația familială, respectiv existența a trei copii minori în întreținere.

Situația juridică a lui Maricel Păcuraru era însă mai complexă, întrucât, anterior grațierii, acesta fusese deja trimis în judecată într-un alt dosar penal. În 1996, procurorii Parchetului General au formulat acuzații de bancrută frauduloasă și instigare la fals, prejudiciul fiind estimat la 660 milioane lei vechi.

În cursul anchetei, acesta a oferit declarații diferite privind destinația fondurilor, susținând inițial că banii ar fi fost utilizați pentru sponsorizarea Bisericii Martirilor din Timișoara. Ulterior, strategia de apărare s-a schimbat, iar în cadrul declarațiilor date anchetatorilor a indicat că sumele ar fi fost folosite pentru plăți ilegale către persoane influente.

Aceste afirmații au determinat extinderea investigațiilor și audierea mai multor persoane din zona politică și instituțională, care au respins acuzațiile și au contestat declarațiile făcute în dosar. Cazul a generat reacții publice și intervenții în presă, inclusiv prin poziții oficiale și apărări juridice.

După mai mulți ani de proceduri judiciare, dosarul s-a încheiat fără condamnări, în contextul în care infracțiunea de bancrută frauduloasă a fost eliminată din legislația penală. Astfel, atât Maricel Păcuraru, cât și persoanele menționate în cauză au fost exonerați.

În perioada 2008–2009, Maricel Păcuraru a fost implicat într-o nouă anchetă penală, de această dată în legătură cu activități comerciale derulate cu Loteria Română. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au investigat presupuse fapte de spălare de bani și abuz în serviciu.

În 2015, dosarul a fost trimis în judecată, fiind estimat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Procesul s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, fără o soluție definitivă pe fondul acuzațiilor.

În 2019, instanța a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale, ceea ce a dus la încetarea procesului penal. În aceste condiții, inculpații nu au mai fost trași la răspundere penală, iar cauza a continuat doar pe latura civilă, în vederea recuperării prejudiciului.

În paralel cu acest dosar, Maricel Păcuraru executa o pedeapsă într-o altă cauză penală, privind contracte de asigurare pentru angajații Poștei Române. În 2014, Curtea de Apel București a dispus condamnarea la patru ani de închisoare, stabilind un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de euro.

Acesta a fost încarcerat și ulterior eliberat condiționat în 2017, după executarea a 815 zile din pedeapsă. Decizia instanței de liberare nu a fost contestată de procurori, devenind definitivă.

După eliberare, situația juridică a lui Maricel Păcuraru a rămas în atenția instanțelor, în special în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor stabilite. Datele oficiale indică faptul că, până în 2021, autoritățile fiscale au recuperat doar 16.000 de euro din suma totală de aproximativ 4 milioane de euro.

În decembrie 2024, Tribunalul București a pronunțat o decizie de anulare a condamnării din dosarul Poșta Română, invocând dezincriminarea infracțiunii de abuz în serviciu în forma reținută inițial, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale.

Hotărârea nu este definitivă, fiind contestată de Direcția Națională Anticorupție la Curtea de Apel București. Dosarul continuă să fie judecat, inclusiv sub aspectul laturii civile, care vizează recuperarea prejudiciului stabilit anterior de instanță.