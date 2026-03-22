Hackerii au reușit să cloneze numărul de telefon al purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Bogdan Ghebaur, și au folosit această identitate pentru a contacta diverse persoane. Sub pretextul că cineva ar încerca să facă un credit pe numele lor, apelanții le transmiteau că pot interveni pentru a preveni situația, invocând faptul că sunt polițiști.

În realitate, scopul acestor apeluri era obținerea datelor bancare ale victimelor. Bogdan Ghebaur a avertizat că numărul său a fost utilizat printr-o tehnică numită spoofing și a explicat că apelurile nu au fost inițiate de el. El a transmis că persoanele care au primit astfel de apeluri au fost informate că nu el le-a contactat și că numărul său, fiind public, a fost folosit în mod fraudulos.

Acesta a mai arătat că și alți colegi se află în situații similare, iar infractorii folosesc această metodă pentru a se prezenta drept persoane credibile. A explicat că unele persoane au evitat înșelătoria apelând înapoi, verificând astfel autenticitatea apelului.

„Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție, Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române și nu te-am sunat eu. Dacă ai primit un apel de la numărul meu de telefon în care cineva pretindea că te ajută să eviți un credit luat în mod fraudulos în numele tău. Acea persoană nu eram eu. Numărul meu fiind public a fost folosit printr-o tehnică numită spoofing. Într-o situație similară sunt și alți colegi. Infractorii clonează numărul de telefon și se recomandă ca fiind cineva cu referință credibilă. Cum am aflat? Mai multe persoane au făcut cel mai important lucru pentru a evita să fie păcăliți. Au sunat înapoi. Sfaturile rămân aceleași: nu transferați bani, nu oferiți date personale, nu instalați aplicații!”, este mesajul transmis de Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Frauda este bazată pe spoofing, o metodă prin care autorii falsifică datele de identificare ale apelului pentru a părea că provin de la o instituție sau persoană de încredere, cum ar fi o bancă sau o autoritate.

În unele cazuri din România, au fost deschise dosare penale după ce victimele au fost convinse să transfere bani într-un așa-numit cont sigur, pierzând ulterior accesul la fondurile respective.

Poliția a transmis că este important ca oamenii să nu ofere date personale și să nu transfere bani în urma unor apeluri nesolicitate. De asemenea, a fost subliniat că nu trebuie instalate aplicații la cererea unor persoane necunoscute și că orice informație trebuie verificată prin canale oficiale.

Autoritățile recomandă ca, în cazul unor suspiciuni, persoanele să contacteze direct instituțiile implicate, cum ar fi banca sau Poliția, pentru a confirma autenticitatea solicitării și pentru a evita astfel de fraude.