În 2026, limitele de retragere a numerarului de la bancomatele din Uniunea Europeană continuă să varieze semnificativ de la o țară la alta, reflectând atât politica băncilor locale, cât și preferințele consumatorilor.

În Italia, de exemplu, retragerile individuale la bancomat se situează între 250 și 300 de euro, însă clienții pot scoate până la 1.000 de euro pe zi. În Spania, limitele tipice se află între 600 și 1.000 de euro pe zi, iar legislația nu impune o restricție legală strictă, lăsând banca să decidă plafonul în funcție de cont și card. În Portugalia, limita este mai modestă, cu 200 de euro per retragere și maximum 400 de euro pe zi, în timp ce Franța oferă o gamă mai largă: între 300 și 500 de euro per tranzacție, 300–1.000 de euro pe zi și chiar 1.050–2.500 de euro pe săptămână.

Germania practică limite între 200 și 500 de euro per tranzacție și până la 2.000 de euro pe zi, în timp ce în Austria se retrag de regulă 400 de euro la un bancomat. În Belgia, retragerile pot fi între 200 și 600 de euro per tranzacție, cu un plafon zilnic de 500–1.000 de euro.

În Bulgaria, limita este de 500 de euro per operațiune. În Ungaria, clienții pot scoate între 250 și 380 de euro per tranzacție, în timp ce în Serbia, limitele variază între 300 și 600 de euro per tranzacție, cu un maxim de 600–1.000 de euro pe zi.

Limitele la retragerile de numerar de la bancomat nu sunt stabilite la întâmplare, ci au mai multe scopuri importante, menite să protejeze atât clienții, cât și băncile. În primul rând, ele servesc la protejarea clienților. Dacă cineva îți fură cardul sau datele bancare, limitele zilnice și săptămânale împiedică retrageri foarte mari de bani. Astfel, chiar dacă observi mai târziu că ți-a fost compromis cardul, pierderea financiară va fi mult mai mică și mai ușor de gestionat.

Limitele sunt importante și pentru siguranța băncilor. Bancomatele nu pot elibera sume foarte mari imediat, chiar dacă banii există în conturile clienților. Ele sunt alimentate periodic și dispun de un spațiu limitat pentru bancnote. De asemenea, băncile trebuie să gestioneze eficient numerarul pentru a evita probleme logistice sau dezechilibre în distribuirea banilor.

Un alt motiv esențial pentru aceste limite este prevenirea fraudelor și a spălării banilor. Restricțiile ajută la descurajarea activităților ilegale, cum ar fi retragerile masive în scopuri suspecte, protejând sistemul bancar și economia în ansamblu.

În plus, aspectele logistice joacă un rol semnificativ. Fiecare bancomat poate depozita doar o cantitate limitată de bancnote. Dacă s-ar permite retrageri foarte mari într-un timp scurt, aparatul ar rămâne fără bani și nu ar mai putea deservi alți clienți. Limitele zilnice și per tranzacție asigură astfel un echilibru între disponibilitatea banilor și funcționarea eficientă a bancomatelor.