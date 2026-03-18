Reprezentanții Băncii Naționale a României au publicat cursul valutar pentru miercuri, 18 martie 2026, iar datele arată că leul românesc a câștigat teren important în raport cu dolarul american.

Moneda națională s-a apreciat cu aproape un ban și jumătate în raport cu dolarul american, care a ajuns să fie cotat la 4,4133 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.

Leul românesc a câștigat teren și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,6157 lei, precum și în raport cu lira sterlină, care a ajuns la 5,8945 lei.

În schimb, moneda națională a pierdut teren în raport cu euro, care a fost cotat la 5,0940 lei.

Pe piața metalelor prețioase, prețul pentru un gram de aur a înregistrat o scădere de peste 5,7 lei. Astfel, gramul de aur a ajuns să fie cotat la 705,8364 lei, acesta fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 până în prezent.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie.

Creșterile de prețuri au fost diferite în funcție de categorie. Serviciile s-au scumpit cu 11,37%, mărfurile nealimentare cu 9,41%, iar mărfurile alimentare cu 7,89%.

Institutul de Statistică arată că indicele prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost de 100,59%.

De asemenea, rata inflației de la începutul anului, calculată ca diferență între februarie 2026 și decembrie 2025, a fost de 1,5%.

Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului anterior a fost de 9,3%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv perioada martie 2025 – februarie 2026 față de perioada anterioară, a fost de 8,1%.

Conform INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost de 100,57%.

Rata anuală a inflației calculată pe baza acestui indice, pentru februarie 2026 comparativ cu februarie 2025, a fost de 8,3%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată pe baza indicelui armonizat, a fost de 7,3%.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, față de 3,7% anterior. Totodată, banca centrală estimează că inflația va ajunge la 2,7% la finalul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.