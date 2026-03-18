Leul românesc se apreciază față de dolar, franc elvețian și liră sterlină, dar pierde teren în raport cu euro
Reprezentanții Băncii Naționale a României au publicat cursul valutar pentru miercuri, 18 martie 2026, iar datele arată că leul românesc a câștigat teren important în raport cu dolarul american.
Moneda națională s-a apreciat cu aproape un ban și jumătate în raport cu dolarul american, care a ajuns să fie cotat la 4,4133 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat în această săptămână.
Leul românesc a câștigat teren și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,6157 lei, precum și în raport cu lira sterlină, care a ajuns la 5,8945 lei.
În schimb, moneda națională a pierdut teren în raport cu euro, care a fost cotat la 5,0940 lei.
Pe piața metalelor prețioase, prețul pentru un gram de aur a înregistrat o scădere de peste 5,7 lei. Astfel, gramul de aur a ajuns să fie cotat la 705,8364 lei, acesta fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 până în prezent.
Datele INS arată o scădere ușoară a inflației în luna februarie, dar nivelul rămâne ridicat
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie.
Creșterile de prețuri au fost diferite în funcție de categorie. Serviciile s-au scumpit cu 11,37%, mărfurile nealimentare cu 9,41%, iar mărfurile alimentare cu 7,89%.
Institutul de Statistică arată că indicele prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost de 100,59%.
De asemenea, rata inflației de la începutul anului, calculată ca diferență între februarie 2026 și decembrie 2025, a fost de 1,5%.
Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului anterior a fost de 9,3%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv perioada martie 2025 – februarie 2026 față de perioada anterioară, a fost de 8,1%.
Indicele armonizat al prețurilor de consum indică o inflație mai redusă în calcul european
Conform INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost de 100,57%.
Rata anuală a inflației calculată pe baza acestui indice, pentru februarie 2026 comparativ cu februarie 2025, a fost de 8,3%.
Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată pe baza indicelui armonizat, a fost de 7,3%.
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, față de 3,7% anterior. Totodată, banca centrală estimează că inflația va ajunge la 2,7% la finalul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.
