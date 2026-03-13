Banca Națională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 13 martie 2026, iar evoluțiile arată fluctuații importante pentru moneda națională. Leul românesc s-a depreciat semnificativ față de dolarul american, în timp ce raportul cu alte valute importante a înregistrat mișcări diferite.

Cea mai mare schimbare a fost consemnată în raport cu dolarul american, care a atins un nou maxim. Creșterea monedei americane vine pe fondul presiunilor existente pe piețele financiare internaționale și al fluctuațiilor valutare din regiune.

Potrivit datelor publicate de BNR, dolarul american a ajuns la 4,4429 lei. Valoarea reprezintă o creștere de aproximativ 3,5 bani față de cotația anterioară, ceea ce indică o depreciere vizibilă a leului în raport cu moneda SUA.

Evoluția dolarului este urmărită cu atenție de investitori și de mediul de afaceri, deoarece influențează costurile importurilor, prețul combustibililor și dinamica piețelor financiare.

Moneda europeană a continuat să se mențină peste nivelul psihologic de 5 lei. Conform cursului valutar stabilit de BNR, un euro este cotat la 5,0947 lei.

Deși variația nu este una majoră, menținerea euro la acest nivel reflectă presiunile existente asupra monedei naționale și contextul economic european.

Pe de altă parte, moneda națională a avut o evoluție mai bună în raport cu alte două valute importante.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6401 lei, iar lira sterlină la 5,8949 lei. În ambele cazuri, leul a reușit să recupereze ușor din valoare, marcând o apreciere față de aceste monede.

Pe lângă cursul valutar, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Metalul prețios a înregistrat o scădere semnificativă, prețul diminuându-se cu aproximativ 6,5 lei față de ziua precedentă.

Astfel, gramul de aur a fost evaluat la 727,9905 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei) Dolarul australian AUD 3,1301 Dolarul canadian CAD 3,2490 Francul elvețian CHF 5,6401 Coroana cehă CZK 0,2085 Coroana daneză DKK 0,6818 Lira egipteană EGP 0,0847 Euro EUR 5,0947 Lira sterlină GBP 5,8949 100 Forinți maghiari HUF 1,3029 100 Yeni japonezi JPY 2,7877 Leul moldovenesc MDL 0,2543 Coroana norvegiană NOK 0,4558 Zlotul polonez PLN 1,1943 Rubla rusească RUB 0,0551 Coroana suedeză SEK 0,4731 Lira turcească TRY 0,1004 Dolarul american USD 4,4429 Randul sud-african ZAR 0,2648 Realul brazilian BRL 0,8469 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6443 Rupia indiană INR 0,0481 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2977 Peso-ul mexican MXN 0,2489 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5895 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1007 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2095 Bahtul thailandez THB 0,1377 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5676 Shekelul israelian ILS 1,4185 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Pesoul filipinez PHP 0,0744 100 Coroane islandeze ISK 3,5282 Ringgitul malaysian MYR 1,1281 Dolarul singaporez SGD 3,4710 Gramul de aur XAU 727,9905 DST XDR 6,0329

Banca Națională a României a publicat valorile oficiale pentru ROBID și ROBOR aferente zilei de vineri, 13 martie 2026.

Data O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M 13.03.2026 5,73 5,73 5,74 5,81 5,87 5,93 6,00 12.03.2026 5,73 5,73 5,75 5,81 5,87 5,93 6,00 11.03.2026 5,73 5,73 5,75 5,81 5,87 5,94 6,00 10.03.2026 5,75 5,75 5,77 5,83 5,89 5,94 6,00 09.03.2026 5,79 5,79 5,81 5,86 5,90 5,95 6,00 06.03.2026 5,76 5,76 5,77 5,81 5,88 5,90 5,97 05.03.2026 5,80 5,80 5,81 5,84 5,89 5,91 5,98 04.03.2026 5,88 5,88 5,89 5,93 5,94 5,96 6,02 03.03.2026 5,62 5,63 5,64 5,65 5,76 5,79 5,92 02.03.2026 5,62 5,62 5,64 5,64 5,75 5,78 5,92

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie la care băncile comerciale din România se împrumută între ele în lei. Aceasta este folosită ca referință pentru creditele în lei, inclusiv creditele ipotecare.

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) indică rata medie la care băncile acceptă depozite de la alte bănci pe piața interbancară.