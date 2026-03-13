Din cuprinsul articolului

Curs valutar vineri, 13 martie

Banca Națională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 13 martie 2026, iar evoluțiile arată fluctuații importante pentru moneda națională. Leul românesc s-a depreciat semnificativ față de dolarul american, în timp ce raportul cu alte valute importante a înregistrat mișcări diferite.

Cea mai mare schimbare a fost consemnată în raport cu dolarul american, care a atins un nou maxim. Creșterea monedei americane vine pe fondul presiunilor existente pe piețele financiare internaționale și al fluctuațiilor valutare din regiune.

Dolarul american atinge cel mai ridicat nivel

Potrivit datelor publicate de BNR, dolarul american a ajuns la 4,4429 lei. Valoarea reprezintă o creștere de aproximativ 3,5 bani față de cotația anterioară, ceea ce indică o depreciere vizibilă a leului în raport cu moneda SUA.

Evoluția dolarului este urmărită cu atenție de investitori și de mediul de afaceri, deoarece influențează costurile importurilor, prețul combustibililor și dinamica piețelor financiare.

Euro rămâne peste pragul de 5 lei

Moneda europeană a continuat să se mențină peste nivelul psihologic de 5 lei. Conform cursului valutar stabilit de BNR, un euro este cotat la 5,0947 lei.

Deși variația nu este una majoră, menținerea euro la acest nivel reflectă presiunile existente asupra monedei naționale și contextul economic european.

Leul câștigă teren în fața francului elvețian și a lirei sterline

Pe de altă parte, moneda națională a avut o evoluție mai bună în raport cu alte două valute importante.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6401 lei, iar lira sterlină la 5,8949 lei. În ambele cazuri, leul a reușit să recupereze ușor din valoare, marcând o apreciere față de aceste monede.

Scădere importantă pentru prețul aurului

Pe lângă cursul valutar, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Metalul prețios a înregistrat o scădere semnificativă, prețul diminuându-se cu aproximativ 6,5 lei față de ziua precedentă.

Astfel, gramul de aur a fost evaluat la 727,9905 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,1301
Dolarul canadian CAD 3,2490
Francul elvețian CHF 5,6401
Coroana cehă CZK 0,2085
Coroana daneză DKK 0,6818
Lira egipteană EGP 0,0847
Euro EUR 5,0947
Lira sterlină GBP 5,8949
100 Forinți maghiari HUF 1,3029
100 Yeni japonezi JPY 2,7877
Leul moldovenesc MDL 0,2543
Coroana norvegiană NOK 0,4558
Zlotul polonez PLN 1,1943
Rubla rusească RUB 0,0551
Coroana suedeză SEK 0,4731
Lira turcească TRY 0,1004
Dolarul american USD 4,4429
Randul sud-african ZAR 0,2648
Realul brazilian BRL 0,8469
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6443
Rupia indiană INR 0,0481
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2977
Peso-ul mexican MXN 0,2489
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5895
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1007
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2095
Bahtul thailandez THB 0,1377
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5676
Shekelul israelian ILS 1,4185
100 Rupii indoneziene IDR 0,0262
Pesoul filipinez PHP 0,0744
100 Coroane islandeze ISK 3,5282
Ringgitul malaysian MYR 1,1281
Dolarul singaporez SGD 3,4710
Gramul de aur XAU 727,9905
DST XDR 6,0329

Indicele ROBOR vineri, 13 martie

Banca Națională a României a publicat valorile oficiale pentru ROBID și ROBOR aferente zilei de vineri, 13 martie 2026.

Data O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M
13.03.2026 5,73 5,73 5,74 5,81 5,87 5,93 6,00
12.03.2026 5,73 5,73 5,75 5,81 5,87 5,93 6,00
11.03.2026 5,73 5,73 5,75 5,81 5,87 5,94 6,00
10.03.2026 5,75 5,75 5,77 5,83 5,89 5,94 6,00
09.03.2026 5,79 5,79 5,81 5,86 5,90 5,95 6,00
06.03.2026 5,76 5,76 5,77 5,81 5,88 5,90 5,97
05.03.2026 5,80 5,80 5,81 5,84 5,89 5,91 5,98
04.03.2026 5,88 5,88 5,89 5,93 5,94 5,96 6,02
03.03.2026 5,62 5,63 5,64 5,65 5,76 5,79 5,92
02.03.2026 5,62 5,62 5,64 5,64 5,75 5,78 5,92

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie la care băncile comerciale din România se împrumută între ele în lei. Aceasta este folosită ca referință pentru creditele în lei, inclusiv creditele ipotecare.

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) indică rata medie la care băncile acceptă depozite de la alte bănci pe piața interbancară.

  • ROBOR la 3 luni – 5,87%
  • ROBOR la 6 luni – 5,93%
  • ROBOR la 12 luni – 6,00%
