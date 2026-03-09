Operatorii de telefonie vor fi obligați să calculeze facturile pentru serviciile exprimate în euro folosind doar cursul oficial al Banca Națională a României (BNR) din ziua anterioară emiterii facturii. Conversia va trebui făcută fără adaosuri sau comisioane. Această regulă apare într-un proiect de lege propus de reprezentanții actualei puteri. Ei au explicat că au observat o problemă: în prezent, firmele de comunicații folosesc metode diferite pentru a transforma prețurile din euro în lei atunci când trimit facturile clienților.

Autorii proiectului au spus că, deși abonamentele sunt plătite în lei, nu există o regulă clară care să oblige operatorii să folosească același curs valutar. Din acest motiv, fiecare companie își stabilește singură modul de conversie în propriile condiții comerciale. Ei au afirmat că această situație face ca utilizatorii să plătească sume diferite pentru servicii similare, deoarece cursul folosit de fiecare operator poate fi altul.

Inițiatorii proiectului au analizat și modul concret în care companiile de telefonie fac conversia.

La Vodafone România se menționează în termenii și condițiile publice că valoarea facturii în lei este calculată folosind cursul de vânzare euro/leu practicat de ING Bank pentru persoane fizice, din ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii.

La Orange România se aplică, conform contractelor actuale, cursul de vânzare euro/leu al aceleiași bănci, din ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii. Pentru contractele mai vechi, semnate înainte de 1 septembrie 2022, compania a stabilit că se folosește media cursurilor de vânzare de la trei bănci: WG, BRD și Banca Transilvania.

În cazul Telekom România Mobile, conversia se face folosind cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, din ziua lucrătoare anterioară începerii perioadei de facturare.

DIGI Mobil este în prezent singurul operator care folosește direct cursul oficial al BNR valabil în ziua emiterii facturii.

„Deși plata se realizează în lei, nu există o reglementare expresă care să impună un criteriu unitar privind cursul de schimb valutar aplicabil. În consecință, fiecare operator stabilește prin propriile condiții comerciale interne modalitatea de conversie, ceea ce determină diferențe semnificative între sumele de plată ale utilizatorilor finali pentru servicii similare”, susțin autorii proiectului.

Autorii proiectului au explicat că aceste diferențe de conversie valutară duc la costuri mai mari pentru utilizatori. Ei au spus că milioane de clienți ajung să plătească cu aproximativ 1–2% mai mult, deoarece băncile comerciale folosesc, de obicei, un curs de vânzare mai mare decât cursul oficial publicat de Banca Națională a României.

Inițiatorii au arătat că situația este și mai problematică deoarece, potrivit rapoartelor publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în sectorul telecomunicațiilor există încă multe abateri de la regulile de protecție a utilizatorilor. Ei au menționat că, doar în anul 2024, instituția a făcut peste 4.200 de controale în toată țara și a aplicat amenzi de peste 2,5 milioane de lei.

În urma acestor verificări au fost descoperite mai multe probleme, cum ar fi facturarea unor servicii fără acordul utilizatorilor, informarea târzie sau incompletă despre tarifele de roaming, probleme în procesul de portare a numerelor și situații în care nu au fost respectate limitele de cost stabilite prin reglementările europene.

Autorii propunerii au mai zis că, în urma discuțiilor preliminare cu organizații din domeniu, cu autorități de reglementare și cu operatori economici, a rezultat că este nevoie de o regulă clară în lege. Ei au arătat că soluția ar fi ca toate sumele exprimate în euro să fie transformate în lei doar la cursul oficial al BNR din ziua emiterii facturii, fără adaosuri sau comisioane.

Din acest motiv, proiectul introduce în legislație o regulă potrivit căreia furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice pentru public vor trebui să transforme sumele din euro sau din alte monede străine în lei folosind exclusiv cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii, curs publicat la ora 13:00, fără aplicarea unor costuri suplimentare.

Proiectul mai prevede că operatorii care încheie contracte cu prețuri stabilite în euro sau în alte monede vor fi obligați să emită facturile în lei folosind acest curs oficial, fără marje sau comisioane adăugate. Inițiatorii au precizat că nerespectarea acestei reguli va fi considerată contravenție și va putea fi sancționată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Pentru ca aceste reguli să se aplice, proiectul de lege trebuie mai întâi să fie adoptat de Parlament și apoi promulgat de președintele României.