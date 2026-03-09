Victor Ponta a intervenit în dezbaterea privind securitatea nucleară a Europei, după ce în spațiul public au apărut discuții legate de inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela nucleară a Franței la nivelul continentului. Fostul prim-ministru a afirmat că poziția prudentă exprimată de președintele României, Nicușor Dan, este justificată în contextul actualelor garanții de securitate de care beneficiază România.

Tema a fost ridicată în contextul unei conferințe de presă susținute de șeful statului român în Polonia, unde acesta a fost întrebat despre inițiativa franceză. Nicușor Dan a subliniat atunci că România beneficiază deja de protecție nucleară prin apartenența la NATO și prin parteneriatul strategic cu Statele Unite. În același timp, liderul de la Cotroceni a precizat că relația bilaterală cu Franța rămâne una importantă și va continua să fie dezvoltată.

În declarația sa, președintele a evitat însă să ofere un răspuns clar privind o eventuală participare a României la proiectul propus de Paris, limitându-se la a sublinia că subiectul necesită analize suplimentare. Inițiativa lansată anterior de Emmanuel Macron presupune posibilitatea ca forțele nucleare franceze să ofere o protecție extinsă statelor europene, ceea ce ar putea însemna inclusiv o prezență mai vizibilă a capacităților nucleare franceze pe continent.

În acest context, Victor Ponta a spus pentru România TV că înțelege reticența președintelui român, apreciind că România trebuie să ia în considerare actualul sistem de securitate de care beneficiază prin NATO și prin cooperarea cu Washingtonul.

În intervenția sa publică, Victor Ponta a transmis că România se află deja sub protecția nucleară a Statelor Unite și că schimbarea acestei formule de securitate ar reprezenta un risc major pentru interesele țării.

Fostul premier a susținut că șeful statului are acces la informații strategice privind apărarea națională și că aceste date arată clar rolul central al Statelor Unite în protejarea României.

„Pe președintele Nicușor Dan l-am criticat și o să îl critic pentru că ține cancerul USR-ist în poziții-cheie. Președintele a primit de la statul român niște date foarte clare: în acest moment, România este protejată nuclear – Doamne ferește să înceapă un război nuclear – și militar de cea mai mare putere a lumii: SUA. Nu le poți spune celor din SUA: „Băi, nu mai avem nevoie de voi, că vin francezii.” Nu se poate! Ar fi o trădare a intereselor României! Faptul că useriștii și propaganda lor, ei sunt trădători și vânzători, spun asta e una, dar președintele țării a avut acces la date, a fost informat. Cum să îi dăm pe americani afară ca să îi aducem pe francezi, când avem protecția celei mai mari puteri militare: SUA? Avem un parteneriat strategic. Îi avem la Kogălniceanu, la Deveselu; să îi gonim pentru că așa spun useriștii, hienele lor din online? Sper și cred că președintele țării va apăra România și nu va lăsa să fie vândută de această sectă, această șleahtă de trădători!“, a declarat Victor Ponta sursei citate.

În discursul său, fostul prim-ministru a făcut referire și la prezența militară americană pe teritoriul României, menționând baza de la Mihail Kogălniceanu și sistemul antirachetă de la Deveselu, considerate elemente esențiale ale arhitecturii de securitate din regiune.

Declarațiile lui Victor Ponta se înscriu în dezbaterea mai amplă privind viitorul securității europene și rolul pe care statele Uniunii Europene ar trebui să îl joace în consolidarea capacităților de apărare ale continentului.