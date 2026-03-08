Victor Ponta afirmă că situația în care s-a aflat fiica sa reflectă o problemă mult mai amplă a modului în care instituțiile statului acționează în raport cu cetățenii. Fostul premier a avut o intervenție extrem de critică într-o emisiune la România TV, unde a descris România drept un stat care, în opinia sa, nu doar că nu își sprijină cetățenii, dar ajunge chiar să îi afecteze.

Politicianul a spus că incidentul prin care a trecut familia sa a devenit un simbol al unei disfuncționalități mai largi a instituțiilor publice. În declarația sa, el a folosit termeni foarte duri pentru a descrie modul în care percepe funcționarea actuală a statului român.

„Sunt îngrijorat pentru noi toți, pentru România. De foarte multe ori am zis că România a devenit o junglă în care nu doar că nu te ajută statul român pentru pensie, pentru mers la spital, pentru bursă de elev, dar chiar îți face rău! Pentru că statul român în acest moment este o junglă condusă de hiene și să știți că folosesc acest termen. Niște hiene, nu sunt oameni!”, a declarat fostul premier.

În același context, Victor Ponta a subliniat că fiica sa se află acum în siguranță și că, în timpul incidentului, numeroase persoane au încercat să ofere ajutor familiei.

„Nu vreau să vorbesc în seara asta foarte mult despre Irina, vreau să spun că e bine acasă. Foarte mulți oameni au vrut să ne ajute, ne-au ajutat, au fost alături de noi, ne-au spus: nu ne interesează Ponta ca politician, un copil minor trebuie ajutat, nu trebuie aruncat din autobuz de statul român”, a declarat fostul premier.

În cadrul aceleiași intervenții, Victor Ponta a lansat critici directe la adresa USR, partid despre care spune că ar avea o influență negativă asupra modului în care funcționează statul. Fostul premier a susținut că deciziile politice afectează direct viața oamenilor și a dat exemplul tăierii unor drepturi sociale.

Politicianul a afirmat că tensiunile dintre cetățeni și instituțiile statului ar fi tot mai vizibile și că oamenii resimt tot mai mult presiunea deciziilor administrative și politice.

„România e o junglă și noi ne luptăm cu hienele care au ajuns să conducă statul român și care au ajuns să se lupte cu copiii noștri, nu doar cu al meu atunci când le taie bursele aceste hiene, când ne taie pensiile părinților noștri, când ne lasă pe toți fără concediu medical. Și poartă un nume, sunt reunite în USR. Ne vor răul, trăiesc din ură și hrănindu-se din cadavrele societății românești”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a explicat și circumstanțele în care fiica sa ar fi ajuns în autobuzul destinat repatrierii românilor. Potrivit acestuia, tânăra ar fi îndeplinit toate condițiile stabilite pentru a putea fi evacuată.

„Irina e minoră, nu are 18 ani. Se afla singură, era la universitate, nu la distracție și practic îndeplinea toate condițiile anunțate public de MAE. Nu s-a dus Irina la consulat de capul ei, a fost chemată să vină să meargă cu acel autobuz cu care au fost transportați. Nu lua locul nimănui. Avionul s-a întors cu 14 locuri goale”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta a criticat și modul în care autoritățile au comunicat public despre incident, afirmând că declarațiile oficiale nu ar reflecta realitatea situației. El a menționat inclusiv reacțiile venite din partea conducerii Ministerului Afacerilor Externe.

În opinia fostului premier, explicațiile oferite de reprezentanții instituțiilor statului ar fi fost inexacte și ar fi încercat să minimalizeze problema.

„Am văzut imediat date de la doamna ministru de externe și de la purtătorul lor de cuvânt care e identic cu Zaharova, care minte uitându-se în ochii oamenilor în numele lui Putin, așa minte purtătorul de cuvânt în numele lui Țoiu. Repet, toate lucrurile sunt clare, le vom depune la autorități”, a spus Ponta.

Totodată, el a precizat că nu îi consideră responsabili pe angajații consulari implicați în situație și că aceștia și-ar fi făcut datoria în mod corect.

„Repet: personalul consular și-a făcut datoria. Au verificat că e minoră, că e singură, au vorbit la universitate. În lumea asta sunt mulți ambasadori, consuli care își fac datoria față de români, ei muncesc”.

În finalul intervenției sale, Victor Ponta a afirmat că incidentul este doar un exemplu al unei probleme mai profunde, pe care o vede în relația tensionată dintre cetățeni și stat.