Operațiunea de evacuare organizată de MAE pentru cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite a fost realizată prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Aeronava a decolat din Oman și a ajuns la București vineri, transportând 127 de persoane, dintre care 95 erau minori.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că pasagerii incluși pe listă se aflau în evidența consulatelor României din Dubai și Oman și că selecția s-a făcut în funcție de criterii de prioritate aplicate în situații de criză. Conform explicațiilor oficiale, evacuarea ar fi vizat în primul rând persoanele considerate vulnerabile, precum copiii, persoanele cu urgențe medicale, femeile însărcinate și familiile cu copii mici.

Cu toate acestea, informații apărute ulterior indică faptul că pe lista celor repatriați s-ar regăsi și persoane care nu par să se încadreze în aceste criterii. Date obținute pe surse și consultate de Antena 3 sugerează existența unor cazuri în care criteriile de prioritate invocate de MAE nu ar fi fost aplicate în mod uniform.

Potrivit acelorași informații, pe listă ar apărea inclusiv pasageri care nu aveau mențiuni privind urgențe medicale sau alte motive care să justifice includerea lor în categoria prioritară pentru evacuare.

Datele analizate de sursa citată ar indica existența a cel puțin trei situații în care pasagerii repatriați nu ar corespunde criteriilor oficiale. Pentru protejarea identității, numele persoanelor menționate în aceste cazuri au fost modificate.

Primul caz este cel al unui cuplu tânăr, Ileana și Mihai, ambii în vârstă de 22 de ani. Cei doi s-ar fi aflat în vacanță pe cont propriu în Dubai și ar fi publicat fotografii din concediu pe rețelele sociale. În dreptul lor nu apare nicio mențiune privind o urgență medicală sau un alt motiv care să justifice prioritatea la evacuare. Potrivit informațiilor prezentate, aceștia nu au răspuns solicitărilor de a oferi un punct de vedere.

Un alt exemplu este cel al familiei Pangrati, formată dintr-o avocată în vârstă de aproximativ 50 de ani și soțul ei, în vârstă de 60 de ani. Pe lista consultată nu apare o mențiune explicită privind apartenența acestora la o categorie prioritară. Contactată pentru explicații, femeia a afirmat că soțul ei suferă de o afecțiune cardiacă cronică și urmează tratament zilnic, susținând că îmbarcarea în avion s-a făcut din motive medicale.

Un al treilea caz este cel al familiei Foca, un cuplu de oameni de afaceri care călătorea împreună cu doi copii în vârstă de 11 și 16 ani. În cazul altor pasageri, lista conținea mențiuni clare privind situațiile care justificau evacuarea prioritară, însă în dreptul acestei familii nu apare o astfel de explicație.

Controversa privind modul în care au fost selectați pasagerii a apărut în contextul scandalului generat de situația Irinei Ponta, fiica minoră a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Adolescentei nu i s-ar fi permis să urce în autobuzul care urma să o transporte la aeroport pentru acest zbor de evacuare.

În replică, reprezentanții MAE au susținut că selecția pasagerilor s-a realizat conform regulilor aplicate în astfel de situații de criză. Purtătorul de cuvânt al instituției a insistat că lista a fost întocmită pe baza criteriilor consulare stabilite pentru evacuări.

„Priorităţile absolute pentru zborurile de evacuare şi pentru alte categorii de zboruri, în măsura în care echipele consulare pot să faciliteze prezenţa lor pe aceste zboruri fie comerciale, fie chartere sunt aceleaşi. Şi este vorba de persoanele care sunt la risc. Persoanele care sunt la risc, în sens consular, sunt considerate persoanele care sunt copii, persoanele cu probleme medicale şi persoanele care sunt… o femeie gravidă nu e o problemă medicală, dar este o persoană la risc”, a declarat Andrei Țărnea.

Întrebat dacă este sigur că toți pasagerii aflați la bordul avionului au respectat aceste criterii, purtătorul de cuvânt al MAE a răspuns:

„Sunt absolut sigur că ai mei colegi din Dubai au respectat, atunci când au făcut listele, criteriile pentru asistenţă consulară. Da, nu am nicio îndoială”.

La rândul său, ministra Afacerilor Externe a afirmat că a fost informată de consulul României la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Ea a precizat că a cerut verificarea situației înainte de orice modificare a listei pasagerilor.

Ministrul a mai spus că informația potrivit căreia adolescenta ar fi fost dată jos din autobuzul care urma să o ducă la aeroport este falsă.