La podcastul difuzat azi pe canalul de YouTube „HAI România!”, la care au participat Dan Andronic și Radu Coșarcă, a fost analizat subiectul scandalului în care a fost prinsă Irina Ponta. O serie de gafe incredibile ale instituțiilor au creat o situație revoltătoare.

Dincolo de atitudinea Oanei Țoiu, ministrul de Externe, care nu a putut răspunde la întrebarea dacă a telefonat pentru ca Irina Ponta să fie dată jos din avion, în lumina reflectoarelor a intrat și Viorel Badea, consulul României la Dubai.

Dan Andronic i-a creionat un scurt portret diplomatului din Emiratele Arabe Unite.

„În 2016-2020 a fost ales senator PDL, da? Deci membru în grupurile de prietenie, bla, bla, bla. Membru în Comisia de Politică Externă, vicepreședinte în Comisia pentru Românii de Pretutindeni. Însă, se ocupa puțin și de privatizare. Sper că puțin. Da, deci uitați-vă puțin la el. Uitați-vă puțin la el ca să vedeți, să înțelegeți cine este. Și acesta e omul care a spus nu mă interesează subiectul. Da, ăsta este omul care a zis că el nu este interesat. de subiectul cetățenilor. Asta este, uitați-vă.”

Radu Coșarcă este de părere că Viorel Badea a făcut o mare greșeală pentru că i-a făcut pe plac Oanei Țoiu atunci când s-a decis ca fiica lui Victor Ponta să nu aibă acces în avion.

„Bun, e foarte puțin credibil, este evident că era interesat de subiect, este evident că a purtat această conversație și poate că este evident că a cântat în strună șefului său.”

Dan Andronic este de părere că nu se ar fi trebuit să se discute de numele Ponta, ci de o minoră care ar fi trebuit să se ajungă în țară. La fel cum orice alt cetățean ar trebui să reprezinte o prioritate pentru oficiali. Neluând în considerare nici vârsta fragedă sau înaintată.

„A fost sunată direct de Nea Badea și i-a spus, o avem pe fata lui Ponta. Și a zis, ce faci mă băiatul? Dacă ne află presa, ne omoară. Dă-o jos. E vulnerabilitate de imagine. Bă, când aud asta cu vulnerabilitate de imagine. Un copil la 17 ani și 15 luni, la 18 ani și o zi e tot copil. Nu mai contează, dar noi ne dorim să-i repatriem pe toți. Și pe cei de 80 de ani, nu? Nu sunt și ei noștri?”

Iar Radu Coșarcă a remarcat că mulți români din Orientul Mijlociu s-au lovit în această perioadă de indiferența autorităților de la București.