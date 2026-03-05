Fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a spus că, după ce Ponta a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul Ţoiu ar fi cerut acest lucru, ministrul a sunat și a spus că „nu e bine ca copilul să urce în avion”. Ea a afirmat că lucrurile nu pot rămâne așa și a menționat că zborul era pe jumătate gol, deci copilul nu lua locul nimănui.

Daciana Sârbu a răspuns și unui comentariu de pe Facebook care critica faptul că situația fiicei ei a fost subiectul principal al conferinței de joi a ministrului de Externe Oana Ţoiu. Autoarea comentariului spunea că fata lui Ponta, aproape de 18 ani și care locuia singură în Dubai, „lua locul altor copii”, pentru că mai erau 94 de copii care așteptau să plece spre România.

Daciana Sârbu a explicat că fiica ei este minoră până la 18 ani, că nu este rezidentă în Emiratele Arabe Unite și că ea nu a vorbit cu nimeni; consulatul a chemat-o pe fată pentru a o duce la zborul spre Oman, după ce ea anunțase consulatul încă de sâmbătă că vrea să o aducă înapoi cât mai repede, la fel cum au procedat alți români. Ea a subliniat că zborul era pe jumătate gol, deci fiica ei nu lua locul nimănui și a spus că speră ca oamenii să înțeleagă cât de greu e când copilul sună plângând că stă singur în subsol.

Daciana Sârbu a mai zis că dacă fiica ei ar fi fost privilegiată, ar fi plecat de sâmbătă, ca alți copii. Ea a precizat că de obicei nu comentează și nu suportă conflictele, dar ministrul a sunat și a spus că nu e bine ca copilul să fie în avion, iar lucrurile nu pot rămâne așa.

„Fata de aproape 18 ani a lui Ponta, care trăia neînsoţită într-un apartament din Duba,i lua locul unui alt copil, pentru că, mai sunt 94 de copii care aşteaptă zborul spre România. 1. Irina este minoră până împlineşte 18 ani – aşa e legal! 2. Irina NU este rezident în UAE 3. Eu nu am vorbit cu nimeni – ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunţat consulatul de sâmbătă că e acolo şi că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâţia români până li s-a mai răspuns la telefon 4. Zborul este pe jumătate gol – deci nu lua locul nimănui 5. Sper să va puteţi în locul meu când sună copilul şi plânge că stă în subsol şi să nu fiţi vreodată în situaţia asta. Nu comentez de obicei şi nu suport confictele, dar doamna ministru exact asta a făcut. A sunat şi a spus că nu “da “ bine să fie copilul în avion şi lucrurile nu pot rămâne aşa!”, conchide Sârbu.

Repatrierea românilor din Emiratele Arabe Unite a provocat controverse după ce fiica fostului premier Victor Ponta, Irina, a fost separată de grupul de elevi cu care ar fi trebuit să se întoarcă în țară. Irina, care studiază în Abu Dhabi, fusese chemată de consulatul României din Dubai să urce într-un zbor special alături de 50 de elevi din Vrancea.

Surse apropiate familiei spun că, după ce a ajuns la consulat, Irina a aflat că nu va zbura cu ceilalți elevi și că decizia ar fi fost luată de ministrul de externe Oana Țoiu. Grupul de elevi urma să fie transportat cu autobuzul până în Oman, de unde ar fi plecat spre România. Victor Ponta a confirmat informațiile pentru DCNews.