Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a reluat acuzațiile la adresa șefei diplomației române și a explicat modul în care, potrivit relatării sale, s-ar fi desfășurat evenimentele.

Fostul premier afirmă că fiica sa se afla lângă consulul general în momentul în care acesta ar fi primit apelul telefonic din partea ministrului.

„A zis și doamna Țoiu că el l-a sunat pe consulul general. Lucrurile sunt în felul următor, eu știu de la Irina, care era lângă consulul general, care a zis că a țipat doamna Țoiu la el. Și a zis: «Îmi pare rău, n-am cum să te pun în autobuz». Cum de unde știu? Știu de la fiica mea, care spune adevărul, și știu de la doamna Țoiu, care v-a confirmat public la conferința de presă: «Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare din Muscat, care a menționat cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile…». Eu citesc din doamna Țoiu. Iar eu spun că ea minte pe jumătate.”

Victor Ponta a mai afirmat că atât el, cât și Daciana Sârbu, ar fi fost contactați telefonic de reprezentanții consulatului pentru a confirma situația fiicei lor, care era minoră și neînsoțită.

„Da. M-a sunat și pe mine, și pe Daciana, ca să ne dăm acordul. Bun, cum îl cheamă pe cel care a sunat? Consulul general. M-a întrebat: «E minoră?». «Da, i-am trimis pașaportul». «Este singură sau e însoțită?». «Este singură». «E la distracție, la plajă, sau e cu o treabă?». «Este la o universitate americană». Astea erau cele trei condiții impuse de lege și de Ministerul de Externe.”

Fostul premier susține că fiica sa ar fi îndeplinit toate criteriile necesare pentru a beneficia de transportul organizat pentru repatrierea românilor.

În cadrul aceleiași emisiuni, Victor Ponta a afirmat că ministrul de Externe ar fi intervenit personal pentru a împiedica îmbarcarea Irinei Ponta în transportul organizat pentru evacuare.

„Când să se urce în autobuzul de Oman, a sunat doamna Țoiu personal, pe Consulul General. A țipat la el că îl dă afară, că nu există să se urce cineva cu numele de Ponta. A venit avionul ăla din Oman cu 14 locuri goale, cu doar 95 de minori, cu vreo 50-60 de majori, dintre care câțiva erau de la USR și PMP. Deci minciuna că, domnule, n-avem loc în avion… Ba ați avut loc în avion.”

Potrivit lui Ponta, avionul ar fi avut locuri disponibile, iar argumentul potrivit căruia nu mai existau locuri pentru evacuare nu ar fi fost real.

Victor Ponta a mai spus că fiica sa nu se afla în Dubai pentru vacanță, ci participa la un program universitar.

„Fiica mea nu a mers la distracție în Dubai. Nu că ar fi fost rău să meargă, dar nu era la distracție. Era la una dintre cele mai prestigioase universități americane, care a invitat-o acolo. I-au plătit absolut tot.”

El a adăugat că familia a informat autoritățile despre situația minorei imediat ce tensiunile din regiune au escaladat.

„Din prima zi, de sâmbătă, Daciana a anunțat și la ambasadă, și la consulat, domnule, un copil minor neînsoțit, ca să știți, e lege.”

Fostul premier a declarat că ar putea depune o plângere oficială în legătură cu situația.