Dan Andronic, jurnalist și analist politic, a declarat că dezbaterea din cadrul unei emisiuni televizate a adus o clarificare importantă în disputa privind presupusul telefon dat de Victor Ponta la Dubai. În opinia sa, momentul cheie al discuției a fost acela în care reprezentantul USR prezent în platou ar fi recunoscut că nu deține nicio probă care să confirme existența apelului.

„Am reușit să obțin un răspuns clar la întrebarea:

A sunat Ponta în Dubai?

Iar răspunsul este cu atât mai valoros cu cât este dat de un membru de bază al USR…”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

Jurnalistul a reluat subiectul și într-un videoclip publicat pe YouTube, unde a susținut că discuția din emisiune a demonstrat că acuzațiile formulate anterior împotriva fostului premier nu sunt susținute de probe concrete.

„Bună dimineața la cafea. Aseară la România TV am obținut o victorie. Am reușit să fac un userist să recunoască că n-0are nicio dovadă că Ponta a sunat”, a afirmat Dan Andronic.

În aceeași intervenție, el a explicat că a încercat să clarifice public dacă există sau nu dovezi care să confirme telefonul invocat în spațiul public.

„Dumneavoastră puteți demonstra că a sunat Ponta? Aveți? Păi, nu pot..”

Potrivit lui Dan Andronic, acest moment ar fi arătat că întreaga poveste despre intervenția lui Ponta s-a bazat pe presupuneri și convingeri, nu pe elemente verificabile.

În cadrul aceleiași dezbateri televizate, discuția dintre Dan Andronic și reprezentantul USR Radu Mihaiu s-a concentrat asupra presupuselor apeluri telefonice legate de modificarea unei liste. Jurnalistul a susținut că există informații conform cărora o altă persoană ar fi intervenit telefonic, respingând în același timp acuzațiile privind implicarea lui Victor Ponta.

În replică, în platou a fost adusă în discuție ipoteza că un ministru ar fi intervenit la nivel consular pentru a schimba ordinea pe listă, afirmație care a generat un schimb tensionat de replici între invitați.

„Ministru a sunat consulul s-o scoată de pe listă pe..”, s-a afirmat în cadrul discuției din studio.

Dan Andronic a respins această afirmație și a susținut că informațiile pe care le deține indică o altă situație. În plus, jurnalistul a afirmat că ar exista chiar și un martor al discuției telefonice invocate.

„Am informații că așa ceva nu s-a întâmplat”, a spus Radu Mihaiu. „Vă mai dau o veste proastă. A existat și martor la discuția asta”, a punctat Dan Andronic.

Radu Mihaiu a contestat însă existența martorului invocat, afirmând că acesta nu ar fi apărut public până acum.

„Am auzit de peste tot și martorul ăsta n-a apărut niciodată”

Discuția s-a amplificat în momentul în care Dan Andronic a susținut că, potrivit informațiilor sale, telefonul ar fi fost dat de o altă persoană politică, nu de Victor Ponta. Jurnalistul a acuzat că în spațiul public ar fi fost lansată deliberat o informație falsă.

„Eu știu că Țoiu a sunat și i-a spus scoate o pe Ponta de pe listă. Ați aruncat o șopârliță. Minciună e ceea ce spuneți dumneavoastră”, a spus jurnalistul.

Radu Mihaiu a respins acuzația și a insistat că nu a existat un astfel de apel.

„Nu. Eu vă zic că doamna Țoiu nu a sunat să scoată pe nimeni de pe listă”.

În continuarea dezbaterii, discuția s-a mutat pe tema dovezilor care ar susține acuzațiile lansate în spațiul public. Dan Andronic a insistat că afirmațiile trebuie susținute cu probe concrete.

„Dumneavoastră negați legea”. „Eu nu neg legea. Eu spun că n-a existat acest telefon și cine face acuzația trebuie s-o poată demonstra”.

Momentul central al discuției a apărut atunci când Dan Andronic i-a cerut direct interlocutorului său să prezinte dovezi că Victor Ponta ar fi sunat.

„Dumneavoastră puteți demonstra că a sunat Ponta?”. „Nu! nu!”.

Moderatorul emisiunii, Victor Ciutacu, a intervenit în discuție și a subliniat că afirmațiile fără dovezi au aceeași valoare ca orice altă speculație.

„Păi și dumneavoastră spuneți că Ponta a vrut să și bage fata în față. Are aceeași valabilitate afirmația dumneavoastră care spuneți că Ponta a sunat, dar nu puteți demonstra”.

Radu Mihaiu a răspuns că afirmația sa se bazează pe o convingere personală.

„De vreo trei ori a sunat, am această convingere”.

Dan Andronic a încheiat schimbul de replici spunând că și el are o convingere diferită în legătură cu situația și că disputa ar trebui analizată prin prisma respectării legii.