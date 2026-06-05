Dan Andronic: Alerta că drona maritimă are un detonator programat a fost dată, cel mai probabil, de cei de la Brigada antitero a SRI

Jurnalistul Dan Andronic susține, pe baza unor surse din Portul Constanța, că alerta privind drona maritimă cu detonator programat ar fi fost transmisă, cel mai probabil, de Brigada Antitero a SRI.

Dan Andronic a dezvăluit, din surse venite direct din Portul Constanța, că alerta potrivit căreia drona maritimă are un detonator programat să explodeze la o anumită oră a fost dată cel mai probabil de cei de la Brigada Antitero a SRI; ei și-au dat seama cu câteva zeci de minute înainte să explodeze. Astfel, au putut evacua zona, salvând „un număr incredibil” de oameni din rândul forțelor de ordine.

„Informații pe care le-am primit direct din portul Constanța, imediat după ce am terminat podcastul cu Victor￼ Ciutacu și Radu Coșarcă ￼ sunt extraordinare! Alerta că drona maritimă are un detonator programat să explodeze la o anumită oră a fost dată de cei care au cercetau, cel mai probabil cei de la Brigada antitero a SRI. Și-au dat seama cu câteva zeci de minute înainte să explodeze, și astfel au putut evacua zona. Altfel ar fi fost un număr incredibil de victime omenești din rândul forțelor de ordine. Dumnezeu să-l țină sănătos pe cel care a dat alarma!”, este mesajul lui Andronic.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că a fost informat vineri, 5 iunie 2026, la ora 06:20, despre prezența unei drone maritime în Dana 78 din Portul Constanța.

Potrivit MApN, monitorizarea traficului naval din Marea Neagră nu intră în atribuțiile Armatei, ci ale Autorității Navale Române. În prezent, în zonă sunt desfășurate operațiuni de supraveghere cu mijloace militare. Dispozitivul s-a autodetonat în cursul dimineții, fără a provoca victime. Obiectul descoperit nu aparține Armatei României și nu are legătură cu activitățile militare desfășurate recent în regiune.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă. În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere – supraveghează zona. Amintim că o dronă s-a autodetonat astăzi, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime. Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a transmis MApN.

Situația este în continuare monitorizată. Vor fi comunicate noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile. Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care urmează să stabilească toate circumstanțele în care drona maritimă a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat.