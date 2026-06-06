Nicușor Dan convoacă o ședință de urgență la Constanța după incidentul cu dronele marine. Ce măsuri sunt analizate

Președintele României, Nicușor Dan, se deplasează sâmbătă, 6 iunie, la Constanța, unde va participa la o ședință de lucru convocată în urma incidentului produs vineri în zona Mării Negre, când mai multe drone marine ucrainene au explodat în apropierea și în interiorul Portului Constanța. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială, care a precizat că reuniunea va avea loc la sediul Brigada 243 Radioelectronică și Observare „CALATIS”.

Întâlnirea este programată pentru ora 12:00 și va reuni reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Autoritățile vor analiza în detaliu circumstanțele în care s-a produs incidentul, dar și consecințele pe care acesta le poate avea asupra securității României și a regiunii Mării Negre.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre”.

După încheierea reuniunii, președintele Nicușor Dan urmează să susțină declarații de presă și să prezinte concluziile discuțiilor purtate cu responsabilii din domeniul apărării și securității.

Șeful statului a transmis încă de vineri seară că dorește clarificări complete privind evenimentele petrecute în apropierea litoralului românesc. Aflat într-o vizită în Muntenegru, Nicușor Dan a anunțat că va solicita o analiză detaliată din partea instituțiilor responsabile.

Președintele a precizat că intenționează să aibă „o discuție cu responsabilii pentru a înțelege foarte bine contextul”, semnalând încă de atunci preocuparea autorităților față de un incident fără precedent petrecut în apropierea infrastructurii portuare românești.

Decizia convocării ședinței de la Constanța vine în contextul în care evenimentul a ridicat semne de întrebare privind monitorizarea și gestionarea unor amenințări care pot apărea în zona Mării Negre, aflată în proximitatea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit informațiilor prezentate de Guvern într-un comunicat transmis vineri seară, drona marină care a explodat în dana 78 a Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de patru drone maritime aparținând Ucrainei. Autoritățile ucrainene ar fi pierdut controlul asupra acestora în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.

Cronologia prezentată de Executiv arată că toate cele patru drone s-au autodetonat după ce au devenit necontrolabile. Una dintre ele a ajuns în interiorul Portului Constanța, unde a explodat în dana 78, în timp ce alte două s-au detonat în largul Mării Negre. Cea de-a patra dronă a explodat în afara zonei portuare.

Autoritățile au subliniat că incidentul nu a fost rezultatul unui atac îndreptat împotriva României, însă amploarea evenimentului și faptul că una dintre drone a ajuns într-o zonă strategică au determinat declanșarea unei analize la nivel înalt.

Unul dintre subiectele centrale ale ședinței de la Constanța va fi evaluarea capacităților actuale de supraveghere și reacție ale României în zona maritimă. Surse oficiale au indicat că vor fi discutate soluții pentru consolidarea sistemelor de monitorizare, detectare și intervenție în cazul unor incidente similare.

Evenimentul readuce în atenție vulnerabilitățile generate de conflictul din regiune și presiunea tot mai mare asupra statelor NATO aflate la Marea Neagră. România, care deține una dintre cele mai importante infrastructuri portuare din estul Europei, urmărește să evite repetarea unor situații care ar putea pune în pericol siguranța navigației, a activităților economice sau a obiectivelor strategice de pe litoral.

Concluziile ședinței convocate de Nicușor Dan ar putea sta la baza unor decizii privind întărirea măsurilor de securitate în zona maritimă și adaptarea procedurilor de răspuns la noile tipuri de amenințări apărute în contextul războiului din vecinătatea României.