Ilie Bolojan, după explozia dronei de la Constanța: „Această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că incidentul produs vineri în zona Constanța, unde o dronă marină a explodat, arată că riscurile generate de războiul din Ucraina continuă să afecteze regiunea Mării Negre și estul României. Șeful Executivului consideră că măsurile luate de autorități în acest caz au fost cele corecte și avertizează că astfel de situații s-ar putea repeta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în județul Hunedoara, unde premierul interimar a vorbit despre impactul conflictului din Ucraina asupra securității României.

Ilie Bolojan a subliniat că România se confruntă de mai mult timp cu efectele indirecte ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, amintind incidentele anterioare în care fragmente de drone sau drone întregi au ajuns pe teritoriul național.

„Faptul că avem un război în Ucraina ca urmaRE a invaziei Rusiei generează riscuri în zona bazinului Mării negre şi în estul României, asta este o realitate şi ştiţi că am avut resturi de drone sau drone care au intrat pe teritoriul nostru naţional. (…) Am avut situaţia din Constanţa, cu dronele marine şi această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare. În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla, dar e clar că avem un grad de risc cât timp avem acest război aroape de graniţele noastre”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să fie pregătite pentru noi incidente similare, având în vedere proximitatea conflictului față de granițele României.

Premierul a explicat că Executivul a identificat resursele financiare necesare pentru proiectele solicitate de instituțiile din domeniul apărării și securității, însă implementarea acestora necesită timp.

Bolojan a precizat că livrarea unor echipamente militare esențiale nu se poate realiza imediat, existând termene care pot varia de la câteva luni până la câțiva ani.

„Dar e adevărat că este un termen între data de astăzi şi data furnizării acestor echipamente, care poate să fie peste şase luni, unele peste un an,unele peste doi ani de zile şi este evident că în această perioadă lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe alta.”

În contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre, premierul interimar a apreciat drept necesară colaborarea cu NATO pentru consolidarea securității în zona de est a țării.

Acesta a făcut referire la solicitările formulate de România privind dislocarea unor echipamente suplimentare în apropierea frontierei.

„Ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme anti-dronă, consider că este modalitatea prin care pate fi crescută siguranţa în zona frontierei de est a Rmâniei, inclusiv în zona de litoral.”

Potrivit premierului, orice evaluare care poate conduce la îmbunătățirea modului de funcționare a instituțiilor responsabile de securitate este binevenită.

Ilie Bolojan consideră că reacția autorităților în cazul incidentului de la Constanța a fost adecvată și că România trebuie să continue investițiile în apărare și cooperarea cu aliații din NATO.

„Orice fel de analiză care face pentru a îmbunătăţi modul în care funcţionează fiecare instituţie consider că este un lucru bun. Sunt nişte realităţi pe care nu le putem nega şi consider că deciziile care au fost luate au fost cele corecte, pentru că nu avem altă posibilitate decât să creştem capacitatea armatei române de a asigura siguranţa României, de a avea parteneriate serioase cu NATO şi de a întări, prin colaborarea cu toate ţările europene, flancul estic”, a adăugat premierul interimar.

Declarațiile vin în contextul analizelor desfășurate după explozia dronei marine de la Constanța, incident care a readus în atenție riscurile de securitate din regiunea Mării Negre și necesitatea consolidării capacităților de supraveghere și apărare ale României.