România pregătește un gigant energetic. Centrala de la Mintia intră în linie dreaptă. Ilie Bolojan: Vor începe testele

Premierul demis Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă o vizită de lucru la centrala pe gaze de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice aflate în derulare în România. Investiția, estimată la peste 1,2 miliarde de euro, este considerată de autorități un obiectiv strategic pentru securitatea energetică a țării și pentru dezvoltarea economică a regiunii de vest.

Vizita a avut loc în contextul apropierii unor etape tehnice esențiale pentru punerea în funcțiune a centralei, care va deveni, după finalizare, cea mai mare unitate de producție a energiei electrice pe gaze naturale din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, investiția beneficiază de sprijin instituțional pentru accelerarea lucrărilor și respectarea calendarului de implementare, având în vedere rolul pe care îl va avea în consolidarea capacităților energetice ale României.

În cadrul vizitei, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, dezvoltatorul proiectului, pentru a analiza progresul lucrărilor și principalele obiective care trebuie atinse în următoarele luni.

Discuțiile s-au concentrat asupra etapelor tehnice necesare pentru integrarea centralei în Sistemul Energetic Național, precum și asupra termenelor asumate pentru finalizarea investiției.

Guvernul consideră proiectul de la Mintia esențial pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice, diversificarea surselor de energie și reducerea presiunii asupra sistemului energetic în perioadele de consum ridicat.

Una dintre cele mai importante etape care urmează este realizarea testelor de interconectare dintre centrală și infrastructura energetică națională.

Aceste operațiuni vor verifica funcționarea echipamentelor și capacitatea noii centrale de a livra energie în condiții de siguranță și stabilitate către rețeaua națională.

„În perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, o etapă tehnică importantă pentru punerea în funcțiune a capacităților de producție. În două etape, din această lună și până în octombrie se vor finaliza interconectările cu rețeaua electrică. De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată în luna august. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare. România are nevoie de investiții serioase în energie, de capacități noi de producție și de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate și prețuri corecte pentru cetățeni”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit calendarului actual, lucrările de conectare la rețeaua electrică vor fi realizate în două etape succesive, până în luna octombrie.

Un alt obiectiv important îl reprezintă conectarea centralei la infrastructura de transport a gazelor naturale.

Autoritățile estimează că alimentarea cu gaze a noii unități energetice va fi asigurată în luna august, ceea ce va permite desfășurarea testelor tehnologice și pregătirea pentru intrarea în exploatare.

Această etapă este considerată esențială pentru respectarea termenelor asumate de investitor și de autorități.

Noua centrală de la Mintia este construită cu echipamente moderne și va utiliza tehnologii de ultimă generație pentru producerea energiei electrice.

Potrivit datelor prezentate în timpul vizitei, proiectul a ajuns la un grad de realizare de aproximativ 86%, ceea ce îl plasează în faza finală a execuției.

Lucrările desfășurate în ultimii ani au inclus instalarea principalelor echipamente de producție, dezvoltarea infrastructurii necesare și realizarea conexiunilor cu sistemele energetice și de transport al gazelor.

Obiectivul investitorilor este ca până la finalul anului să fie disponibilă o capacitate instalată de 1.700 MW.

Odată pusă în funcțiune integral, centrala de la Mintia va deveni una dintre cele mai mari investiții energetice realizate în România după 1990 și cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament.

Capacitatea sa va reprezenta un aport semnificativ pentru producția internă de energie electrică și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național.

Conform estimărilor actuale, producția de energie electrică ar urma să înceapă în luna septembrie 2026, după finalizarea testelor și a etapelor de verificare tehnică.

Intrarea în funcțiune a centralei este așteptată cu interes de autorități și de specialiștii din domeniu, în contextul în care România are nevoie de noi capacități de producție pentru a răspunde cererii de energie și pentru a susține procesul de tranziție energetică.

Autoritățile consideră că investiția de la Mintia va avea efecte importante atât asupra sistemului energetic, cât și asupra economiei regionale.

Pe lângă creșterea capacității de producție, proiectul este văzut ca un factor de dezvoltare pentru județul Hunedoara, prin atragerea de investiții, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii locale.

Într-un context în care securitatea energetică a devenit o prioritate la nivel european, centrala de la Mintia este prezentată de Guvern drept unul dintre proiectele care pot contribui la consolidarea independenței energetice a României și la menținerea unor prețuri competitive pentru consumatori.