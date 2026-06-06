Victor Ponta, reacție dură după incidentul cu drona de la Constanța: „România e un sat fără câini”. Acuză lipsa de reacție a autorităților

Incidentul produs vineri în zona Portului Constanța, unde o dronă marină a explodat după ce armata ucraineană ar fi pierdut controlul asupra mai multor astfel de dispozitive, continuă să genereze reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat situația se numără și fostul premier Victor Ponta, care a lansat acuzații dure la adresa autorităților române și a modului în care este gestionată securitatea națională.

Fostul premier, Victor Ponta, susține că incidentele din Marea Neagră arată vulnerabilitățile sistemului de securitate al României

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, fostul șef al Guvernului a afirmat că România nu este suficient de pregătită pentru a face față unor astfel de incidente și că statul român nu a reușit să își consolideze capacitățile de apărare, în ciuda investițiilor realizate în ultimii ani.

Victor Ponta și-a început mesajul într-un ton extrem de critic, susținând că actuala clasă politică nu oferă soluții reale pentru problemele de securitate cu care se confruntă țara.

„Romania e un “sat fara caini”! Un sat condus de “prostii satului”! AFARĂ CU TOȚI PROȘTII CARE NE CONDUC! GATA CU PROPAGANDA PLĂTITĂ CU SUTE DE MILIOANE, CARE ÎI „SPALĂ”! DACĂ VREM SĂ AVEM SIGURANȚĂ, ȘI ÎN ORAȘ LA GALAȚI, ȘI ÎN PORT LA CONSTANȚA, TREBUIE SCHIMBAT TOTUL ȘI REPORNIT DE LA ZERO!”

Mesajul vine la doar o zi după explozia dronei marine în Portul Constanța și după apariția informațiilor potrivit cărora mai multe drone scăpate de sub control s-ar fi autodetonat în diferite zone ale Mării Negre.

Victor Ponta afirmă că incidentele care implică drone provenite din zona conflictului dintre Rusia și Ucraina au devenit tot mai frecvente și că autoritățile române nu reușesc să ofere suficientă siguranță populației.

„Îmi este pur și simplu groază să mai scriu despre dronele care intră în România când vor și cum vor rușii sau ucrainenii! Bineinteles ca de vina sunt Putin si rusii – ca ei au inceput acest conflict. Dar de vina sunt si ticalosii care nu vor sa fie pace ca sa castige ei miliarde din vanzari de armament, prin contracte semnate de politicieni inconstienti, corupti si tradatori ai intereselor propriilor tari si popoare!”

Fostul premier susține că, dincolo de responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea războiului, există și o serie de interese economice și politice care contribuie la prelungirea conflictului.

În postarea sa, Victor Ponta pune sub semnul întrebării eficiența investițiilor realizate de România în domeniul militar și susține că acestea nu s-ar reflecta într-o capacitate reală de protejare a teritoriului național.

„ România, după ce a cheltuit deja miliarde de euro, este total neapărată. În loc să aflăm de ce am ajuns în această situație, mai cheltuim încă 10 miliarde, după care vom fi exact în aceeași stare.”

Declarația vine în contextul în care România și-a majorat în ultimii ani bugetul pentru apărare și a lansat programe de achiziții militare de amploare, inclusiv sisteme antiaeriene, radare și echipamente moderne destinate Armatei Române.

Fostul premier a criticat și modul în care sunt tratate incidentele în funcție de proveniența dronelor implicate.

„ Când drona este rusească, urlăm cu toții și aproape declarăm război Rusiei. Când este ucraineană, ne cerem scuze că ne-am aflat în drumul ei.” Totodată, acesta consideră că autoritățile nu au reușit să își îmbunătățească reacția după incidentele similare petrecute în ultimii ani în apropierea graniței de est. „Autoritățile române, în loc să învețe și să își îmbunătățească reacția după fiecare incident, sunt din ce în ce mai slabe.”

Victor Ponta susține că România nu deține suficiente informații despre operațiunile militare care se desfășoară în apropierea teritoriului său și că reacția instituțiilor este insuficientă.

„ Ucraina desfășoară operațiuni militare care afectează teritoriul României, iar România nu are habar și nu are nicio reacție.

Nave rusești (pe care le vizau ucrainenii) vin și pleacă din apropierea teritoriului României; noi nu avem habar și nu avem nicio reacție.”

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care autoritățile române și structurile NATO monitorizează constant situația de securitate din bazinul Mării Negre, zonă aflată în proximitatea conflictului din Ucraina.

În finalul mesajului său, Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa membrilor Guvernului, criticând activitatea celor responsabili de gestionarea situației.

„ Ministrul Apărării, Miruță, a găsit un ministru mai incompetent, mai incoerent și mai penibil decât el: ministrul interimar al Transporturilor, Miruță!”

Reacția fostului premier vine într-un moment în care autoritățile analizează circumstanțele incidentului de la Constanța și implicațiile acestuia asupra securității naționale. Președintele Nicușor Dan a convocat, de asemenea, o ședință de lucru la Constanța pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere și răspuns în zona Mării Negre.