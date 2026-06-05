Eugen Tomac reacționează după incidentul din Portul Constanța. Premierul desemnat cere vigilență sporită și instalarea rapidă a noului Guvern

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis un mesaj după incidentul produs vineri în Portul Constanța, unde o dronă maritimă s-a autodetonat fără a provoca victime. Acesta avertizează că incidentele de securitate devin tot mai frecvente și pot genera un sentiment de nesiguranță în rândul populației, motiv pentru care instituțiile statului trebuie să își consolideze capacitatea de reacție și să comunice mai eficient cu cetățenii.

Mesajul lui Eugen Tomac vine într-un moment în care autoritățile române investighează circumstanțele în care o dronă maritimă a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat în apropierea unei zone considerate strategice pentru infrastructura națională.

Premierul desemnat consideră că astfel de evenimente nu trebuie tratate ca incidente izolate și că ele contribuie la accentuarea stării de incertitudine resimțite de populație.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public”, a transmis Eugen Tomac.

Declarația apare într-un context regional complicat, marcat de tensiuni în zona Mării Negre și de preocupări tot mai mari privind securitatea infrastructurilor critice.

În opinia premierului desemnat, provocările actuale impun o creștere a gradului de vigilență la nivelul tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul securității și ordinii publice.

Tomac consideră că reacția statului trebuie să fie una coordonată și bazată pe asumarea responsabilității de către factorii de decizie.

„De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie”, a afirmat acesta.

Mesajul vine după ce în Portul Constanța au fost mobilizate mai multe structuri ale statului, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Garda de Coastă, Departamentul pentru Situații de Urgență și alte instituții implicate în gestionarea situațiilor de risc.

Premierul desemnat a insistat și asupra modului în care autoritățile comunică în astfel de situații.

Potrivit lui Eugen Tomac, lipsa unor informații clare și rapide poate alimenta speculațiile și apariția teoriilor conspiraționiste.

„Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a precizat acesta.

În ultimele ore, incidentul din Portul Constanța a generat numeroase reacții și speculații în spațiul public, în timp ce autoritățile au transmis informații etapizate pe măsură ce verificările au avansat.

Eugen Tomac a transmis și un mesaj adresat cetățenilor, afirmând că instituțiile statului trebuie să rămână concentrate exclusiv asupra protejării populației.

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a apreciat intervenția autorităților în gestionarea incidentului și faptul că nu au existat victime.

„Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime”, a adăugat Tomac.

În urma incidentului, zona a fost securizată, iar autoritățile au emis mesaje Ro-Alert și au desfășurat verificări extinse pe litoral și în apropierea portului.

Premierul desemnat a folosit acest context pentru a sublinia importanța formării rapide a noului Executiv.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, capabil să coordoneze eficient instituțiile și să răspundă rapid la situațiile de securitate.

„Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”, a transmis Eugen Tomac.

Declarația vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru, acesta urmând să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și echipa guvernamentală.

Între timp, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili proveniența dronei maritime care s-a autodetonat în Portul Constanța.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că dispozitivul nu aparține Armatei Române și nu are legătură cu exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în timp ce forțe ale MApN, Garda de Coastă și alte structuri de securitate monitorizează în continuare zona.

Incidentul reprezintă unul dintre cele mai serioase evenimente de securitate produse în ultima perioadă în apropierea unei infrastructuri strategice din România și a readus în atenție vulnerabilitățile generate de conflictul din regiunea Mării Negre și de evoluțiile de securitate din proximitatea granițelor țării.