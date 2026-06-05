Ambasada Rusiei reacționează după explozia dronei în Portul Constanța și critică poziția MApN

Ambasada Rusiei la București a transmis un punct de vedere după incidentul produs vineri dimineață în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat. Reacția vine în contextul informațiilor potrivit cărora alte trei aparate similare s-ar afla în derivă pe mare.

Reprezentanța diplomatică rusă susține că Ministerul Apărării Naționale ar fi prezentat public informații incomplete referitoare la acest caz și afirmă că dispozitivele implicate aparțin Ucrainei.

Potrivit comunicatului transmis de ambasadă, dronele maritime sunt descrise drept mijloace fără echipaj folosite de autoritățile de la Kiev împotriva navelor civile și care ar reprezenta un risc pentru siguranța navigației în Marea Neagră.

„Având în vedere informaţiile intenţionat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naţionale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanţa, precum şi la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale româneşti, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoştinţa opiniei publice româneşti faptul că este vorba despre vehicule maritime fără echipaj ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile şi pentru crearea unor ameninţări la adresa siguranţei navigaţiei în Marea Neagră”, se arată în comunicatul transmis de ambasadă.

În același mesaj, Ambasada Rusiei respinge orice încercare de a lega incidentul de Federația Rusă și consideră că atribuirea unei eventuale responsabilități Moscovei nu are fundament. Biroul de presă al reprezentanței diplomatice a precizat că asemenea interpretări sunt nefondate.

„Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Ambasada Rusiei.

În urma exploziei produse în Portul Constanța, conducerea Spitalului Județean de Urgență Constanța a decis activarea planului alb, măsură aplicată în situații care pot genera un aflux mare de pacienți.

Managerul unității medicale, Raluca Ștefan, a explicat că activarea acestui plan presupune mobilizarea întregului personal disponibil într-un interval cât mai scurt. Potrivit acesteia, sunt chemați la serviciu medici, asistenți medicali, personal auxiliar și rezidenți care efectuează stagii în spital.

Managerul a precizat că unitatea este pregătită pentru eventualitatea apariției unor victime, deși până la momentul declarațiilor nu fusese raportată nicio persoană rănită.

„Ca cifră nu pot să vă spun pentru că pontajele şi prezenţa şi condicile de prezenţă se depun la sfârşitul lunii la serviciul RUNOS. Vă pot spune că Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa are peste 4500 de angajaţi, inclusiv medici rezidenţi, care şi aceştia în plan alb sunt obligaţi să vină în cel mai scurt timp la spital, dacă au stagiile în Spitalul Judeţean Constanţa”, a declarat Raluca Ștefan.

Conducerea spitalului a explicat că procedurile prevăd alertarea și convocarea personalului prin sistemele de comunicare destinate situațiilor de urgență. Totodată, cazurile încadrate la cod verde și cod galben sunt direcționate către alte unități medicale sau către cabinetele medicilor de familie, astfel încât resursele spitalului să fie disponibile pentru eventuale urgențe majore.

„Pe procedura de activare a codului alb sunt anunţaţi şi chemaţi pe canalul de urgenţă, conform procedurii. Codurile verde şi galben sunt redistribuite către celelalte unităţi şi cabinete de medici de familie, acestea fiind urgenţe nu de cod roşu, este pregătit terenul în cazul în care vor veni victime, nu suntem anunţaţi că ar fi vreo victimă, nu a ajuns nicio victimă”, a explicat managerul spitalului.

Aceasta a precizat și că, după fiecare activare a planului alb, este verificată prezența personalului medical. Angajații care nu se prezintă trebuie să justifice absența dacă s-au aflat în afara localității.

„De fiecare dată când a fost activat panul alb au fost toţi medicii, la sfârşitul lunii respective în care am avut codul alb, făcându-se comparaţia care cum au fost în concediu, cei care nu au semnat de prezenţă la codul alb când au ajuns la unitate a trebuit să aducă dovada că au fost plecaţi din localitate”, a adăugat Raluca Ștefan.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Constanța a arătat că instituția are experiență în gestionarea unor astfel de situații, planul alb fiind activat de mai multe ori în ultimii ani. Potrivit acesteia, personalul medical și auxiliar este familiarizat cu procedurile specifice și a răspuns de fiecare dată solicitărilor transmise în astfel de momente.