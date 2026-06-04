Rusia se pregătește de un nou „război”. Statele baltice ar fi vizate de planul lui Vladimir Putin
SURSA FOTO: Kremlin.ru/Vladimir Putin, președintele Rusiei
Rusia intenționează să folosească tot mai intens instituțiile juridice internaționale ca instrument de presiune împotriva statelor occidentale, potrivit unui avertisment lansat de Serviciul de Informații al Letoniei (SAB).
Conform unui raport analizat de AFP, Moscova ar putea deschide acțiuni în justiție împotriva unor state membre ale Uniunii Europene și NATO, în cadrul unei strategii pe care serviciile letone o descriu drept „război juridic”.
Statele baltice ar putea fi acuzate de Rusia de discriminarea comunităților rusofone
Potrivit documentului citat, Rusia ia în calcul sesizarea Curții Internaționale de Justiție a ONU împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei.
Argumentul pe care Moscova ar urma să îl invoce este presupusa discriminare a cetățenilor ruși și a comunităților rusofone care locuiesc în cele trei state baltice.
Serviciul de Informații al Letoniei atrage atenția că protejarea populațiilor rusofone a fost unul dintre argumentele utilizate de președintele Vladimir Putin în trecut. Acest motiv a fost invocat atât în contextul anexării Crimeei și al sprijinirii separatiștilor din Donbas în 2014, cât și înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei declanșate în 2022.
Potrivit autorităților letone, utilizarea unor argumente similare în cadrul unor proceduri juridice internaționale ridică semne de întrebare privind obiectivele reale ale demersului.
Serviciile letone susțin că Moscova își adaptează strategia de confruntare cu Occidentul
Raportul SAB arată că Rusia și-a actualizat în ultimul an planurile privind utilizarea instrumentelor juridice în scopuri politice și strategice.
Serviciul leton definește acest concept drept folosirea sistemului juridic, a legislației și a procedurilor judiciare pentru atingerea unor obiective de politică externă.
Potrivit raportului, dacă până acum aceste instrumente au fost folosite în principal împotriva Ucrainei, Kremlinul consideră în prezent că arena juridică reprezintă una dintre direcțiile principale ale confruntării cu statele occidentale.
Autoritățile letone afirmă că experți ruși au analizat inclusiv dosarul deschis de Iran împotriva Statelor Unite la Curtea Internațională de Justiție în 2016. Analizele au vizat în special deciziile referitoare la sancțiunile americane și la activele iraniene înghețate.
Pe baza acestor evaluări, SAB apreciază că Moscova ar putea încerca să inițieze proceduri juridice privind sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.
Letonia avertizează că procesele pot fi folosite și în scopuri de propagandă
Serviciul de Informații al Letoniei consideră că o eventuală plângere împotriva statelor baltice ar putea servi obiectivelor de propagandă ale Kremlinului, indiferent de rezultatul juridic al cazului.
Potrivit raportului, simpla depunere a unei acțiuni la Curtea Internațională de Justiție ar putea oferi Moscovei posibilitatea de a promova pe scară largă mesaje îndreptate împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei.
SAB avertizează și asupra posibilității ca argumentele juridice să fie folosite pentru justificarea unor acțiuni mai agresive sau pentru amplificarea tensiunilor dintre Rusia și NATO.
Relațiile dintre Rusia și statele baltice s-au deteriorat constant în ultimii ani
Relațiile dintre Moscova și statele baltice s-au tensionat progresiv în ultimii ani, pe fondul deteriorării raporturilor dintre Rusia și Occident.
Estonia și Letonia găzduiesc comunități importante de vorbitori de limbă rusă, iar autoritățile din regiune au exprimat în repetate rânduri îngrijorări privind posibilitatea ca aceste comunități să fie folosite de Kremlin pentru exercitarea de presiuni politice.
Statele baltice sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, iar după declanșarea războiului din Ucraina au devenit unele dintre cele mai vocale susținătoare ale Kievului și ale sancțiunilor impuse Rusiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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