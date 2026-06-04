Noi sancțiuni UE vizează companii chineze implicate indirect în sprijinirea Rusiei. Care sunt acestea

Serviciul de politică externă al Uniunii Europene face presiuni pentru sancționarea a patru companii chineze acuzate că „sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, potrivit documentelor consultate de politico.eu.

Firmele vizate ar putea fi incluse în cel mai recent pachet de sancțiuni, ce urmează să fie aprobat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE săptămâna viitoare. Oficialii europeni afirmă că aceste companii ajută „flota din umbră a Rusiei”, furnizând substanțe chimice pentru armata rusă și componente folosite de Moscova pentru construirea dronelor de atac.

Această decizie riscă să amplifice tensiunile dintre Bruxelles și Beijing, în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicită sprijinul capitalelor UE pentru o restricționare a importurilor chinezești subvenționate.

China a avertizat săptămâna trecută că va lua „contramăsuri ferme și măsuri eficiente pentru a-și proteja propriile interese” dacă UE impune restricții comerciale suplimentare.

Blocul comunitar a vizat anterior firme chineze, însă ultimele propuneri arată că UE intensifică strategia de a sancționa entitățile care facilitează acțiunile Rusiei, în ciuda avertismentelor Chinei cu privire la „consecințele” măsurilor incluse în cea de-a 20-a rundă de sancțiuni împotriva Moscovei.

Tensiunile vor fi în centrul atenției marți, când comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, se va întâlni cu trimisul comercial chinez, Li Chenggang, în marja unei reuniuni ministeriale a OCDE de la Paris, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

Documentul consultat de sursa menționată, datat 21 mai, va fi inclus într-un „mini-pachet” de sancțiuni ce urmează să fie adoptat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg, pe 15 iunie.

Pachetul va cuprinde mai multe liste individuale, în timp ce blocul comunitar pregătește un al 21-lea pachet de sancțiuni cu o abordare sectorială mai amplă, așteptat în cursul verii. Orice sancțiuni trebuie aprobate în unanimitate de toate cele 27 de state membre. De asemenea, ambasadorii UE pot propune eliminarea unor prevederi incluse în propunerea SEAE.

Pe lângă cele patru firme chineze, documentul propune sancțiuni împotriva a cinci companii din Emiratele Arabe Unite, trei din Turcia și una din Azerbaidjan, toate fiind descrise ca facilitând transportul maritim și vânzările de energie din Rusia.

De asemenea, se propune sancționarea filialelor companiei rusești Lukoil și a zeci de persoane și firme care „susțin mașina de război a Moscovei”. Lista reflectă o abordare flexibilă a sancțiunilor, prin care entitățile sunt adăugate sau eliminate în funcție de modul în care Rusia încearcă să evite restricțiile.

Politico a anunțat că a decis să nu publice numele firmelor vizate. Această listă evidențiază modul în care Bruxelles-ul prioritizează presiunea asupra Rusiei, mai degrabă decât negocierile directe cu Moscova.

Țările UE dezbat încă ce să includă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Una dintre propunerile principale este blocarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care urmează să expire în iulie. Dacă plafonul expiră, acesta s-ar ajusta automat în sus, având în vedere creșterea prețurilor globale la energie.

Mai multe state fac presiuni pentru menținerea prețului actual, pentru a limita veniturile Moscovei. Un grup de țări nordice și baltice propune sancțiuni mai ample împotriva companiilor energetice rusești, inclusiv Lukoil, Gazprom, Novatek și Rosneft. Grupul susține, de asemenea, încheierea tuturor contractelor cu industria nucleară rusă.

Comisia Europeană a precizat într-un comunicat: