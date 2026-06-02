Producătorul auto chinez SAIC a ales Spania pentru prima fabrică din UE. Investiția de 200 mil. euro poate crea 1.000 de locuri de muncă

Producătorul auto SAIC din China intenționează să construiască prima fabrică de automobile din Uniunea Europeană în regiunea Galicia, din nord-vestul Spaniei. Proiectul vizează o investiție inițială de aproximativ 200 de milioane de euro și ar urma să genereze circa 1.000 de locuri de muncă directe. Autoritățile regionale au acordat statut strategic investiției, însă sunt necesare și aprobările guvernului central de la Madrid. Dacă procesul de autorizare va fi finalizat la timp, producția ar putea începe în 2028.

SAIC, un important producător auto din China, intenționează să construiască prima fabrică de automobile din UE în Galicia, un proiect care marchează extinderea directă a unuia dintre cei mai importanți producători auto chinezi pe piața europeană. Autoritățile regionale din Galicia au anunțat că investiția va fi realizată în zona portului Ferrol și va include atât o unitate de producție, cât și un centru logistic dedicat operațiunilor industriale și comerciale.

Președintele regiunii Galicia, Alfonso Rueda, a declarat că administrația regională a acordat prioritate strategică proiectului, considerând investiția un element important pentru dezvoltarea industrială a regiunii. Potrivit estimărilor inițiale, valoarea investiției se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro.

Proiectul trebuie să obțină în continuare aprobările necesare din partea autorităților centrale spaniole în ceea ce privește investițiile străine directe. După finalizarea procedurilor administrative, construcția uzinei ar putea începe în cursul anului viitor.

Conform calendarului prezentat de autoritățile regionale, fabrica ar urma să devină operațională în 2028. În etapa finală de dezvoltare, capacitatea de producție este estimată la aproximativ 120.000 de automobile anual.

SAIC este proprietarul mărcii MG, una dintre cele mai cunoscute mărci auto chineze prezente pe piața europeană. Compania și-a concentrat în ultimii ani strategia pe dezvoltarea vehiculelor electrificate, profitând de cererea în creștere pentru automobile cu emisii reduse.

Potrivit informațiilor prezentate de guvernul regional, viitoarea uzină din Ferrol va utiliza într-o proporție semnificativă componente produse în Spania. Autoritățile estimează că investiția va genera aproximativ 1.000 de locuri de muncă directe și un număr suplimentar de locuri de muncă indirecte în industriile conexe.

Decizia SAIC vine într-un moment în care mai mulți producători auto chinezi își accelerează planurile de extindere în Europa. Spania a devenit una dintre destinațiile preferate pentru aceste investiții datorită infrastructurii industriale dezvoltate și poziției sale în industria auto europeană.

Constructorii chinezi și-au majorat constant cota de piață în Spania, într-un context marcat de concurența agresivă din sectorul vehiculelor electrice și de presiunea asupra prețurilor la nivel global.

Extinderea companiilor chineze în Spania este deja vizibilă prin proiectul dezvoltat de Chery împreună cu producătorul spaniol Ebro. Cele două companii pregătesc relansarea producției de automobile la fosta fabrică Nissan de lângă Barcelona, închisă în anul 2021.

Închiderea uzinei Nissan a afectat aproximativ 2.500 de angajați, însă noul proiect industrial a permis reangajarea unei părți importante a forței de muncă. Planurile companiei prevăd atingerea unei capacități de producție de până la 150.000 de vehicule anual până în 2029.

Relansarea fabricii a fost salutată și de premierul spaniol Pedro Sanchez, care a evidențiat impactul economic al investiției asupra industriei naționale.

„Relansarea fabricii este un simbol al procesului de reindustrializare pentru Catalonia și Spania, al capacității de a se adapta la provocările globale și de a atrage investiții străine, pentru că împreună suntem invincibili”, a explicat Sanchez.

Grupul Chery este în prezent al treilea cel mai mare producător auto din China și cel mai mare exportator de automobile al țării. Prin proiectul din Catalonia, compania devine primul constructor chinez care produce automobile la scară largă direct pe teritoriul Europei.

La fabrica din apropierea Barcelonei vor fi produse modele sub marca Omoda, controlată de Chery, inclusiv modelul Omoda 5 în versiuni cu motor termic și complet electric. Tot aici va fi produsă și o camionetă electrică sub marca Ebro, readucând pe piață un brand istoric spaniol.

Pe lângă Chery, și compania BYD își dezvoltă prezența industrială în Europa. În prezent, grupul operează facilități dedicate producției de autobuze, iar prima sa fabrică europeană de automobile este așteptată să intre în funcțiune în Ungaria în 2026.

Chery are deja experiență pe piața europeană prin colaborarea cu producătorul italian DR Motors, companie care asamblează și comercializează modele chinezești rebranduite pe piața italiană și care a înregistrat rezultate solide în ultimii ani.

Conducerea grupului chinez vede însă fabrica din Spania drept un viitor centru strategic pentru exporturile europene. „Odată ce vom ajunge la o scară suficientă, intenționăm să exportăm produse în restul Europei și în alte țări, transformând această fabrică într-una dintre principalele platforme de export ale Chery în întreaga lume”, a declarat Zhang, potrivit publicației economice italiene Il Sole 24 Ore.