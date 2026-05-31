Mercedes-Benz riscă probleme pe piața din SUA. Un nou proiect de lege ar putea bloca vânzările constructorului german

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Congresului american ar putea avea consecințe majore pentru Mercedes-Benz și alți producători auto care au acționari din state considerate rivale ale Statelor Unite. Dacă va fi adoptată în forma actuală, inițiativa ar putea restricționa producția, importul și comercializarea unor vehicule pe piața americană.

Autoritățile americane încearcă să reducă influența economică și tehnologică a unor state precum China, Rusia și Coreea de Nord în sectorul auto. În acest context, în Congres a fost depus proiectul legislativ intitulat „Motor Vehicle Modernization Act of 2026”.

Propunerea legislativă prevede interzicerea activității pe piața americană pentru producătorii auto care au în structura acționariatului participații directe sau indirecte controlate de guvernele unor state considerate adversare ale Statelor Unite.

Potrivit informațiilor publicate de CNBC, formularea actuală a proiectului ar putea afecta inclusiv Mercedes-Benz, deși constructorul german desfășoară de decenii activități industriale importante pe teritoriul american.

Situația grupului german este legată de structura sa de acționariat. Cel mai mare acționar individual al Mercedes-Benz este compania de stat chineză BAIC, care controlează 9,98% din capitalul companiei.

Un alt investitor important este omul de afaceri chinez Li Shufu, fondatorul grupului Geely, care deține 9,69% din acțiuni.

Împreună, cele două participații reprezintă aproape o cincime din capitalul Mercedes-Benz Group, aspect care ar putea atrage aplicarea prevederilor noului proiect de lege.

Posibila includere a constructorului german în categoria companiilor vizate de noua legislație ridică semne de întrebare, având în vedere investițiile semnificative realizate de Mercedes-Benz în SUA.

Compania operează din 1997 o fabrică în Tuscaloosa, statul Alabama, unde au fost produse peste cinci milioane de vehicule. De asemenea, grupul deține o unitate de producție în Carolina de Sud, unde fabrică autoutilitare încă din anul 2006.

În total, Mercedes-Benz are peste 10.000 de angajați pe teritoriul Statelor Unite, iar piața americană reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru producătorul german.

Textul proiectului conține o serie de excepții pentru companiile care au produs vehicule în Statele Unite timp de cel puțin cinci ani înainte de 1 ianuarie 2026.

Cu toate acestea, prevederile respective nu se aplică firmelor care au participații deținute, direct sau indirect, de guverne din state considerate ostile intereselor americane. Din acest motiv, statutul Mercedes-Benz ar putea deveni subiectul unor interpretări juridice și politice complexe în perioada următoare.

Specialiștii din industria auto susțin că măsura este gândită în principal pentru a limita accesul constructorilor chinezi pe piața americană, însă există riscul ca efectele să fie resimțite și de companii occidentale.

Stephen Ezell, vicepreședinte al Information Technology and Innovation Foundation, consideră că Mercedes-Benz prezintă un risc de securitate națională semnificativ mai redus decât producătorii controlați direct de autoritățile chineze.

Acesta avertizează că includerea constructorului german în categoria companiilor vizate ar putea genera efecte economice negative pentru Statele Unite, inclusiv reducerea investițiilor și pierderea unor locuri de muncă.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Washingtonul încearcă să limiteze influența Chinei în sectoarele considerate sensibile din punct de vedere tehnologic și industrial.

În ultimii ani, Statele Unite au adoptat deja reguli care restricționează utilizarea unor componente software și tehnologii dezvoltate în China pentru vehiculele conectate.

Pe lângă Mercedes-Benz, și alți constructori auto cu legături importante cu investitori chinezi ar putea ajunge în centrul dezbaterii. Printre aceștia se numără și Volvo Cars, companie controlată majoritar de grupul Geely.

Pentru Mercedes-Benz, miza este una uriașă. Numai în 2025, constructorul german a comercializat aproximativ 315.000 de automobile pe piața americană, una dintre cele mai profitabile și importante piețe ale companiei la nivel global.