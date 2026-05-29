Industria auto globală se schimbă radical: Trump împinge producția auto spre SUA, iar BMW introduce roboți umanoizi în fabrici

Administrația Trump propune majorarea conținutului auto regional din vehiculele fabricate în America de Nord la 82%, cu jumătate din valoare provenind din SUA, în cadrul renegocierii USMCA. În paralel, industria auto intră într-o nouă etapă de automatizare, BMW testând roboți umanoizi în producție, considerați soluție pentru eficiență, lipsă de personal și procese industriale repetitive în transformare tehnologică globală accelerată.

Administrația condusă de Donald Trump intenționează să majoreze nivelul conținutului regional pentru vehiculele fabricate în America de Nord la 82%, în condițiile în care jumătate din această valoare ar urma să fie produsă în Statele Unite, potrivit a patru persoane familiarizate cu poziția de negociere a SUA.

Propunerea extinsă a fost prezentată în cadrul negocierilor SUA–Mexic din această săptămână, desfășurate la Ciudad de México, privind revizuirea acordului comercial USMCA, transmite Reuters. Documentul nu include nicio prevedere care să permită includerea componentelor provenite din Canada în calculul total, iar Canada nu a fost reprezentată la discuții, potrivit acelorași surse.

Dacă ar fi acceptată, schimbarea ar reprezenta o ruptură semnificativă față de actualul acord USMCA, care prevede că 40% din valoarea „componentelor esențiale” ale vehiculelor de pasageri din America de Nord trebuie realizată în jurisdicții cu salarii ridicate, adică în practică în SUA sau Canada.

Pentru camioanele de tip pick-up, pragul este de 45%, iar în ansamblu vehiculele produse în America de Nord trebuie să conțină 75% piese regionale pentru a beneficia de tratament tarifar preferențial.

În noua formulă propusă, cerința ar crește la 82% conținut regional total, din care 50% ar trebui să provină exclusiv din Statele Unite, ceea ce ar reduce semnificativ rolul Canadei și Mexicului în lanțul de producție.

Potrivit surselor citate, Canada nu este implicată în discuțiile de la Ciudad de México, iar noua structură de negociere ignoră contribuția canadiană la calculul conținutului regional.

Oficiali din industria auto spun că există o probabilitate ridicată ca reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, să negocieze noile reguli de origine doar cu Mexicul, urmând ca apoi să le prezinte Canadei sub forma unei oferte „ori o accepți, ori o respingi”.

De asemenea, Greer a evitat să clarifice dacă USMCA va continua ca acord trilateral sau va fi împărțit în acorduri bilaterale separate.

Schimbarea de poziție a Washingtonului vine în contextul în care oficialii administrației Trump au pus frecvent sub semnul întrebării de ce Canada ar trebui să exporte vehicule și componente auto către SUA, exprimând în același timp dorința de a muta producția pe teritoriul american.

Acordul USMCA, lansat în 2020 pentru a înlocui NAFTA din 1994, a creat o zonă de liber schimb în America de Nord, susținând un volum comercial trilateral de aproximativ 1,6 trilioane de dolari anual.

Totuși, președintele Donald Trump a impus anterior tarife de 25% pentru vehiculele și componentele din Canada și Mexic, precum și taxe de 50% pentru oțel, aluminiu și cupru provenite din aceste țări.

În noul context, Jamieson Greer a declarat că intenționează să mențină un anumit nivel de tarife pentru bunurile esențiale din Mexic și Canada în cadrul acordului revizuit, deși cele două state ar putea beneficia de rate preferențiale. În prezent, vehiculele din Japonia, Coreea de Sud, Uniunea Europeană și Regatul Unit pot fi importate în SUA la tarife mai mici decât cele din Canada sau Mexic.

Constructorul auto german BMW va utiliza pentru prima dată roboți umanoizi în producția de automobile din Europa, marcând o schimbare importantă în automatizarea industriei auto.

Doi roboți fabricați de compania Hexagon Robotics vor fi integrați în producție începând din vară, după o perioadă de testare la uzina din Leipzig.

„Acesta va fi viitorul producției auto”, a declarat Michael Nikolaides, șeful departamentului de management al proceselor și digitalizare din cadrul BMW.

Deși industria auto folosește brațe robotice și sisteme automatizate de zeci de ani, BMW explorează acum utilizarea roboților cu formă umană, potrivit BBC.

„Dacă ai o formă umanoida, îl poți seta practic pentru orice loc de muncă în care lucrează astăzi un om, deoarece are aceeași dimensiune și aceleași capacități”, a explicat Nikolaides.

Reducerea costurilor roboților și dificultatea reproiectării liniilor de asamblare fac mai eficientă integrarea roboților în procesele existente.

„Când un robot costă 17 milioane, îți reorganizezi fabrica în jurul lui, dar nu mai este cazul acum. Așa că vrei să îl integrezi în modul tău existent de lucru”, a declarat Bill Ray, vicepreședinte și analist la Gartner.

Robotul Hexagon, numit Aeon, are formă umană, o înălțime de 1,65 metri și o greutate de 60 de kilograme.

Acesta poate atinge o viteză de 2,4 metri pe secundă și poate transporta 15 kilograme pe perioade scurte sau 8 kilograme în mod continuu.

Aeon este echipat cu 21 de senzori, inclusiv camere video, radar, microfon și senzori de forță și cuplu, care îi permit să manipuleze obiecte cu precizie.

La BMW, roboții au fost antrenați printr-o combinație de teleoperare și simulare într-un „geamăn digital” al fabricii, realizat cu software Nvidia.

În mediul virtual, robotul primește sarcini și le repetă de nenumărate ori pentru a identifica cele mai eficiente soluții, proces cunoscut sub numele de învățare prin recompensă (reinforcement learning).

Teleoperarea a fost folosită pentru sarcini precum ridicarea componentelor, permițând robotului să învețe diferite moduri în care oamenii execută aceleași acțiuni.

„Cea mai bună traducere [de la om la robot] apare atunci când profesorul și elevul au aceeași formă fizică”, a explicat Arnaud Robert, președintele diviziei de robotică din cadrul Hexagon.

El a adăugat că „învățarea prin imitație” permite reducerea timpului de instruire a roboților de la luni la zile.

„Scenariul ideal este ca robotul să urmărească pe cineva cum ambalează cutii și apoi să înceapă să participe. Vorbim probabil despre un orizont de un an sau doi”, a mai spus Robert.

Analistul Bill Ray estimează că, în următorii trei până la cinci ani, roboții vor putea executa sarcini simple pe baza comenzilor vocale.

Deși Aeon are o autonomie a bateriei de doar trei ore, acesta este proiectat să își înlocuiască singur bateria în aproximativ trei minute, inclusiv deplasarea către stația de încărcare.

În fabricile BMW, roboții vor alimenta utilaje de producție și vor realiza operațiuni de tip „pick-and-place” în asamblarea bateriilor.

Deși sunt multifuncționali, roboții nu sunt proiectați să își schimbe frecvent sarcinile, la fel ca angajații din fabrică.

Nikolaides susține că aceste tehnologii pot reduce presiunea asupra muncii repetitive și pot acoperi deficitul de forță de muncă.

„Știm că în câțiva ani va exista o lipsă de personal, iar roboții umanizați ajută”, a spus el.

El a comparat această tranziție cu automatizarea din anii ’70, când exista teama pierderii locurilor de muncă.

„Când am automatizat producția auto în anii ’70, toată lumea spunea că vor fi multe pierderi de locuri de muncă, dar s-a întâmplat opusul. Au fost create locuri de muncă noi, iar acesta este modul în care privim roboții umanoizi”, a explicat Nikolaides.

Interesul pentru robotică avansată nu se limitează la BMW. Toyota plănuiește utilizarea roboților umanoizi Digit, dezvoltați de Agility Robotics, după un test reușit. Xiaomi a testat roboți umanoizi proprii în producția de vehicule electrice, iar Hyundai utilizează roboți Spot pentru inspecții industriale și intenționează să implementeze roboți Atlas, dezvoltați de Boston Dynamics.

BMW a mai testat roboți umanoizi în Statele Unite, unde robotul Figure O2 a contribuit la asamblarea a 30.000 de vehicule X3, lucrând în ritm similar cu un angajat uman.

O observație importantă a fost că roboții bazați pe inteligență artificială gestionează mai bine variațiile din procesul de producție.

„Dacă modifici ușor poziția unei foi de metal, un robot industrial standard ar eșua. Acești roboți umanoizi pot analiza situația și continuă să funcționeze”, a spus Nikolaides.

Robotul Aeon diferă de Figure prin faptul că nu merge pe picioare, ci se deplasează pe roți.

„Are mai mult sens pe linia de producție, pentru că se poate deplasa ușor dintr-un loc în altul”, a explicat el.

BMW mai folosește și robotul Spot, asemănător unui câine, pentru activități de mentenanță.

Nikolaides afirmă că angajații au primit bine noile tehnologii și că roboții ar putea primi chiar nume, așa cum s-a întâmplat cu generațiile anterioare de automatizări.

„Dacă nu are nume, este o mașină. Dacă greșește, este defectă. Dacă are un nume, oamenii se așteaptă să mai greșească și o iartă. Le spunem companiilor să își boteze roboții”, a spus Bill Ray.

Aeon nu are chip uman, dar are un afișaj pe cap care transmite simboluri, precum o linie în timpul execuției unei sarcini sau un cerc atunci când ascultă comenzi.

„Încă lucrăm la acest limbaj vizual, dar vrem ca Aeon să comunice într-un mod natural pentru oameni”, a explicat Arnaud Robert.

În ciuda progreselor, experții avertizează că roboții umanoizi sunt adesea prezentați mai spectaculos decât sunt în realitate.

„Principalul caz de utilizare al unui robot umanoid astăzi este să urce pe scenă și să crească artificial valoarea acțiunilor companiei”, a spus Bill Ray.

El a adăugat că demonstrațiile cu roboți dansatori pot crea așteptări nerealiste.