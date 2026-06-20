Criza lovește puternic industria auto: mii de angajați, vizați de restructurări

Producătorul german de automobile premium BMW se pregătește pentru discuții cu reprezentanții angajaților, după ce a transmis un nou avertisment privind profitul și a anunțat accelerarea măsurilor de eficientizare. Potrivit presei germane, până la 7.700 de posturi ar putea fi eliminate, pe fondul ajustărilor de costuri planificate la nivel de grup.

Decizia vine într-un context mai amplu de presiune asupra industriei auto europene, unde mai mulți producători își reevaluează strategiile operaționale. În paralel, Volkswagen a anunțat desființarea a 19.000 de locuri de muncă până la finalul anului, ceea ce amplifică îngrijorările legate de evoluția sectorului.

BMW a transmis în această săptămână un nou avertisment privind profitul, al treilea din ultimii trei ani. Compania a făcut trimitere la pieța chineză, cea mai mare piață auto la nivel global, drept unul dintre factorii principali ai deteriorării perspectivelor financiare. La acestea se adaugă presiunile generate de costurile energetice și de contextul geopolitic din Orientul Mijlociu.

Reprezentanții grupului au subliniat că aceste condiții determină ajustări în planurile de producție și optimizare a resurselor, inclusiv prin revizuirea structurii de personal în Europa și extinderea producției în America de Nord și China.

Conducerea BMW și reprezentanții consiliului angajaților se pregătesc pentru negocieri privind măsurile de reorganizare. Părțile au transmis că obiectivul este identificarea unor soluții viabile, prin dialog și respectarea responsabilităților față de salariați, fără a oferi detalii suplimentare despre structura discuțiilor.

Spre deosebire de alți mari producători germani, BMW nu a anunțat până în prezent programe extinse de concedieri colective. Totuși, datele interne arată o reducere ușoară a numărului de angajați în 2025, tendință care ar putea continua și în anul următor.

Noul director general, Milan Nedeljkovic, a anunțat intensificarea măsurilor structurale de reducere a costurilor. BMW estimează o scădere a forței de muncă globale cu până la 5% până la sfârșitul anului 2026. La un total de aproximativ 155.000 de angajați la nivel mondial, această estimare ar putea echivala cu eliminarea a circa 7.700 de posturi.

Compania a precizat că reducerea personalului va fi realizată în principal prin plecări naturale, pensionări și neînlocuirea unor posturi vacante, fără a se recurge la concedieri colective.

Pe piața financiară, acțiunile BMW au înregistrat o scădere, atingând cel mai redus nivel din ultimii aproape șase ani, după revizuirea în jos a estimărilor de profit pentru 2026. Analiștii din industrie pun presiunea pe cererea în scădere din China și pe concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi de vehicule electrice, factori considerați determinanți pentru provocările actuale ale industriei auto europene.