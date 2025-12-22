Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Antonio Filosa a comentat propunerile prezentate în această săptămână de Uniunea Europeană pentru industria auto, subliniind că acestea nu oferă soluții rapide pentru redresarea sectorului.

Comisia Europeană a anunțat marți un set de măsuri care include, printre altele, renunțarea la interdicția de facto privind vânzarea de autoturisme noi cu motoare cu combustie internă începând din 2035. Decizia a stârnit reacții divergente în rândul producătorilor auto, unii considerând-o o relaxare necesară, alții susținând că lipsa de claritate afectează planurile de investiții pe termen lung.

În acest context, directorul general al Stellantis a afirmat că pachetul nu răspunde nevoilor imediate ale industriei:

„Nu există niciuna dintre măsurile urgente necesare pentru a readuce sectorul auto european pe creştere”.

Antonio Filosa a subliniat că, în lipsa unui cadru care să stimuleze creșterea, producătorii vor deveni mult mai prudenți în privința investițiilor suplimentare în Europa:

„Fără creştere, devine foarte dificil să te gândeşti la investiţii suplimentare”.

Potrivit acestuia, investițiile sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea noilor tehnologii, ci și pentru menținerea competitivității industriei auto europene pe termen mediu și lung, într-un context global tot mai complicat.

Șeful Stellantis a avertizat că lipsa unor investiții consistente ar putea afecta capacitatea Europei de a construi un lanț de aprovizionare solid și rezilient, element-cheie pentru stabilitatea economică a continentului. Un astfel de lanț este considerat crucial pentru protejarea locurilor de muncă din industrie, pentru menținerea prosperității economice și pentru securitatea strategică a Europei, într-un moment în care dependențele externe sunt atent analizate de factorii de decizie politici.

Într-un comunicat oficial transmis după publicarea propunerilor europene, Stellantis a arătat că noul pachet nu abordează o serie de provocări majore cu care se confruntă industria auto.

Printre acestea se numără lipsa unei foi de parcurs clare pentru vehiculele comerciale ușoare, un segment important pentru economia europeană, precum și nivelul redus de flexibilitate în ceea ce privește țintele de emisii stabilite pentru anul 2030 în cazul autoturismelor.

Reprezentanții grupului consideră că aceste elemente creează incertitudine pentru producători și pot întârzia deciziile strategice de investiții, într-un moment în care sectorul are nevoie de stabilitate și predictibilitate.

Declarațiile vin pe fondul unor presiuni tot mai mari asupra producătorilor auto din Europa. Aceștia sunt nevoiți să gestioneze simultan tranziția costisitoare către electrificare, adaptarea la standarde de mediu tot mai stricte, concurența agresivă a companiilor auto din China și incertitudinile legate de direcția viitoare a politicilor industriale și climatice ale Uniunii Europene.

În acest context, marii producători avertizează că fără un cadru coerent, predictibil și orientat spre creștere, Europa riscă să piardă teren în fața altor regiuni care sprijină mai activ industria auto prin politici industriale și scheme de stimulare a investițiilor.