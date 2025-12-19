Reprezentanții Leoni au transmis că fabrica din Marghita va fi închisă în prima jumătate a anului 2026, din cauza lipsei unor proiecte noi care să asigure continuitatea activității. Această decizie va afecta aproximativ 190 de angajați. În paralel, fabricile din Arad și Beiuș vor trece printr-un proces de reorganizare pe parcursul anului 2026, care va presupune reduceri de personal pentru alinierea resurselor la cerințele actuale ale clienților, conform Economedia.

La nivelul Leoni Wiring Systems Arad, structură care include fabricile din Arad, Beiuș și Marghita, numărul total al salariaților afectați de procedura de concediere colectivă va fi de maximum 700. Reorganizarea activității pentru aceste unități a fost anunțată anterior și de consultantul Doru Șupeală, care a semnalat, de-a lungul anului, mai multe runde de concedieri operate de grupuri cu fabrici în România. Compania Leoni este controlată, din vara acestui an, de grupul chinez Luxshare-ICT.

Reprezentanții Leoni explică faptul că reducerea semnificativă a volumelor de comenzi și presiunea tot mai mare asupra costurilor au determinat analiza atentă a situației fabricilor din Arad și a sateliților din Beiuș și Marghita. Deși au fost aplicate măsuri de optimizare, inclusiv reducerea costurilor, ajustări operaționale și măsuri organizaționale, compania consideră necesară reorganizarea activității și reducerea forței de muncă, cu respectarea procedurilor legale privind concedierile colective.

„În contextul schimbărilor majore din industria auto și a situației economice globale, care au dus la o reducere semnificativă a volumelor de comenzi și la o presiune tot mai mare asupra costurilor, am analizat cu atenție situația fabricilor din Arad și a sateliților din Beiuș și Marghita. Deși s-au depus toate eforturile posibile pentru optimizarea operațiunilor, inclusiv scăderea costurilor, ajustări operaționale și măsuri organizaționale, suntem nevoiți să luăm următoarea decizie: Întreaga companie Leoni Wiring Systems Arad își va reorganiza activitatea pe parcursul anului 2026, ceea ce înseamnă că este necesară o reducere a forței de muncă, urmând calea legală privind procedurile de concedieri colective. Lipsa unor proiecte noi care să asigure continuitatea activității fabricii din Marghita a determinat luarea deciziei de închidere a fabricii în prima jumătate a anului 2026, decizie care va afecta aproximativ 190 de angajați. De asemenea, fabricile din Arad și Beiuș vor trece printr-un proces de reorganizare în anul 2026, o reducere a personalului fiind necesară pentru a alinia resursele la cerințele actuale ale clienților”, a transmis compania, potrivit sursei menționate.

Leoni afirmă că este conștientă de impactul acestor decizii asupra angajaților și familiilor lor și își asumă sprijinirea persoanelor afectate. Măsurile anunțate includ acordarea de pachete compensatorii conform politicilor companiei și legislației muncii, asistență pentru plasarea în muncă și servicii de consiliere în carieră, precum și plata tuturor salariilor și beneficiilor cuvenite la zi.

Compania subliniază că decizia nu reflectă performanțele echipelor locale, ci reprezintă o măsură necesară pentru consolidarea operațiunilor într-un context de piață extrem de dificil. De asemenea, numărul maxim de angajați comunicat autorităților nu este unul final, Leoni continuând demersurile pentru atragerea de noi proiecte care să reducă impactul restructurării.

„Această decizie nu reflectă în niciun fel performanțele echipei, ci reprezintă o măsură necesară pentru consolidarea operațiunilor companiei într-un context de piață extrem de dificil. Numărul maximal comunicat autorităților în cadrul procedurii de concediere colectivă NU este cel final, compania depune în continuare toate eforturile pentru atragerea de noi proiecte, care să asigure continuitatea activităților, iar numărul angajaților afectați să fie cât mai mic”, au explicat reprezentanții companiei.

Reprezentanții grupului precizează că toate celelalte fabrici ale Leoni din România își continuă activitatea în mod normal. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, Leoni Wiring Systems Arad a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 972,355 milioane de lei, în scădere față de 1,094 miliarde de lei în 2023. Profitul companiei a fost de 4,617 milioane de lei, comparativ cu 24,404 milioane de lei în anul precedent. Numărul de angajați a ajuns la 3.724 în 2024, cu 566 mai puțini față de anul anterior, când compania avea 4.290 de salariați.

La nivel global, LEONI este un furnizor de produse, soluții și servicii pentru managementul energiei și datelor în industria auto și se numără printre cei mai mari producători de sisteme complexe de cablaje și cablaje realizate specific pentru clienți. Lanțul său valoric acoperă toate etapele, de la dezvoltare până la producție, incluzând și componente aferente. Compania dezvoltă sisteme de cablaje menite să reducă complexitatea și să permită niveluri superioare de automatizare, inclusiv prin arhitecturi zonale. Grupul LEONI are aproximativ 87.000 de angajați în 21 de țări și a realizat vânzări consolidate de 5 miliarde de euro în anul 2024.