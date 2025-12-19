Ministerul Muncii a făcut public, vineri, un proiect de lege care prevede creșterea salariului minim pe economie. Conform propunerii, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi 4.325 lei pe lună, după ce partidele din Coaliție au ajuns la un acord. Această sumă este cu 6,8% mai mare decât salariul minim din iunie 2026.

Salariul de 4.325 lei:

este brut (înainte de taxe),

nu include sporuri sau alte bonusuri,

se aplică pentru un program normal de lucru,

înseamnă aproximativ 25,95 lei pe oră, la o medie de 166,7 ore pe lună.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede proiectul de lege.

Specialiștii de la Ministerul Muncii spun că mărirea salariului minim va avea efecte bune pentru oameni și pentru economie. Salariile mai mari îi încurajează pe oameni să muncească și le cresc puterea de cumpărare.

În prezent, 831.382 de angajați din România sunt plătiți cu salariul minim, adică 14,6% din totalul salariaților. După creșterea salariului minim la 4.325 lei, vor beneficia de această mărire aproape 1,76 milioane de angajați.

Măsura ar putea ajuta economia prin mai multe locuri de muncă, salarii mai atractive, reducerea muncii „la negru”, creșterea consumului (oamenii vor cheltui mai mult), inclusiv pe bunuri din import. Salariul minim mai mare face munca mai atractivă mai ales pentru tineri și femei, în domeniile unde este nevoie de angajați.

Creșterea salariului minim nu îi afectează doar pe cei care câștigă direct mai mult. Ea influențează și alte lucruri, cum ar fi amenzi mai mari pentru șoferi, deoarece punctul de amendă depinde de salariul minim, contribuții mai mari plătite de firmele care nu angajează persoane cu handicap.

Potrivit sursei citate anterior, firmele din comerț, transporturi și IMM-uri vor avea cheltuieli mai mari cu salariile, deoarece în aceste domenii veniturile sunt, în general, mai mici decât media.