Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au verificat un magazin din Giurgiu și au descoperit că operatorul încasa bani de la clienți fără să îi treacă în acte și fără să folosească casă de marcat. Vorbim de servicii precum cazare, restaurante, bar, catering pentru evenimente și distracții.

Bani încasați fără fiscalizare: peste 2,5 milioane lei (aproximativ 500.000 euro) în perioada iulie–august 2025. Operatorul nu avea aparat de marcat fiscal cu jurnal electronic și nu emitea bonuri fiscale.

Măsurile aplicate:

Amendă: 20.000 lei

Confiscarea banilor neînregistrați: 2.568.850 lei

Suspendarea activității la punctul de lucru până la instalarea aparatului de marcat și plata amenzii

Potrivit DGAF, fiscalizarea corectă e importantă pentru că nerespectarea legii dă avantaje neloiale și afectează concurența. În perioada următoare, vor fi controale naționale pentru a verifica respectarea legii fiscale. Inspectorii vor urmări fiscalizarea tuturor veniturilor, folosirea corectă a caselor de marcat și emiterea bonurilor fiscale, înregistrarea corectă a tranzacțiilor și respectarea obligațiilor fiscale.

Acțiunile vor fi în principal preventive, dar în caz de abateri mari, vor fi aplicate amenzi și alte măsuri legale. Scopul DGAF este să asigure un mediu de afaceri corect și să protejeze bugetul de stat.

Între august și noiembrie 2025, inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au verificat magazine și hipermarketuri pentru a vedea dacă respectă OUG nr. 67/2023, care stabilește limite pentru adaosurile comerciale la alimentele de bază.

Controalele urmăresc dacă comercianții respectă limitele maxime de adaos stabilite prin lege, structura prețurilor pe întreg lanțul de aprovizionare, identificarea practicilor ilegale sau a modului de a evita legea și protejarea consumatorilor, mai ales când cererea e mare și prețurile pot crește.

Produsele vizate: Pâine albă, lapte, brânză telemea, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei, carne de pui și porc, legume și fructe proaspete, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun. Toți comercianții trebuie să respecte limitele de adaos pentru aceste produse.

Amenzile: Nerespectarea legii se pedepsește cu amenzi între 100.000 și 2.000.000 lei, în funcție de gravitatea faptei.

Au fost verificați 19 operatori economici (retaileri, hipermarketuri, importatori). Au fost aplicate 11 amenzi, în valoare totală de 17.800.000 lei, dintre care 10 la hipermarketuri.

ANAF Antifraudă va continua să monitorizeze și să controleze operatorii, mai ales hipermarketuri și magazine mari, importatori și distribuitori, fluxul complet al produselor cu risc fiscal ridicat. Acțiunile vor continua pe toată perioada iernii, când există risc mai mare ca prețurile să crească nejustificat.