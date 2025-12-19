Un bărbat de 40 de ani din Teiuș a fost amendat cu 600 de lei de Poliția Locală după ce a tăiat porcul, de sărbători, pe domeniul public, nu în curtea lui. Polițiștii l-au prins în timp ce făcea acest lucru și i-au cerut să curețe imediat zona.

Primăria Teiuș a transmis că oamenii trebuie să respecte regulile și să păstreze spațiile publice curate, dând dovadă de bun simț.

„Polițiștii locali teiușeni au depistat pe numitul R.D. în vârstă de 40 de ani din Teiuș, care a confundat curtea proprie cu domeniul public, unde a sacrificat, conform tradiției, un porc”, au transmis reprezentanții primăriei.

Cazul din Teiuș ne arată că tradițiile pot aduce probleme atunci când nu sunt respectate regulile. Mulți români știu că tăierea porcului este permisă, dar nu cunosc exact condițiile legale. Pentru a evita amenzi și riscuri pentru sănătate, este important de știut ce spune legea înainte de a urma acest obicei.

Legea permite tăierea porcului acasă, dar numai dacă sunt respectate anumite reguli. Porcul poate fi sacrificat în gospodărie doar pentru consumul familiei, nu pentru vânzare. Comercializarea cărnii sau a preparatelor fără acte sanitar-veterinare este ilegală.

Înainte de tăiere, este obligatoriu să fie anunțat un medic veterinar. Acesta trebuie să verifice porcul înainte de sacrificare și să analizeze carnea după, pentru depistarea trichinelozei. Această analiză este foarte importantă pentru a preveni îmbolnăvirea oamenilor.

Sacrificarea porcului trebuie făcută într-un spațiu curat, cu unelte igienizate, iar resturile rezultate trebuie eliminate corect. Nerespectarea regulilor de igienă poate duce la probleme de sănătate și la sancțiuni. Legea interzice folosirea curentului electric sau a metodelor brutale la tăierea porcului. Sacrificarea trebuie făcută într-un mod cât mai rapid și mai puțin dureros pentru animal.

Aceste reguli au fost stabilite pentru a respecta normele Uniunii Europene privind protecția animalelor și siguranța alimentară. Scopul lor este să asigure un consum sigur al cărnii și să prevină răspândirea bolilor transmise de la animale la oameni.

Tradiția tăierii porcului poate fi păstrată fără probleme dacă este respectată legea. Anunțarea din timp a medicului veterinar și respectarea regulilor ajută la evitarea amenzilor. Dacă nu există posibilitatea de a tăia porcul acasă, este mai sigur să se cumpere carne din surse autorizate.