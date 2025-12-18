În urma controalelor efectuate de inspectorii ANAF, au fost identificate mai multe cazuri de depășire a plafoanelor de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17,8 milioane de lei, dintre care zece amenzi au vizat hipermarketuri. ANAF nu a făcut publice numele companiilor sancționate, menționând doar că este vorba despre hipermarketuri din diferite rețele.

”În perioada august-noiembrie 2025, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfaşurat o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers naţional ce are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţa Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază”, anunţă ANAF.

Acțiunile de control ale ANAF – Antifraudă vor continua și pe perioada sărbătorilor de iarnă, o perioadă marcată de creșterea cererii de consum și de un risc ridicat de majorare nejustificată a prețurilor.

• verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023;

• analiza structurii preţurilor practicate de operatorii economici pe întreg lanţul de aprovizionare;

• identificarea practicilor comerciale neconforme şi a eventualelor mecanisme de eludare a cadrului legal;

• protejarea intereselor consumatorilor finali, în special în perioade cu presiune ridicată asupra preţurilor produselor de bază.

Conform OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor produse alimentare de bază destinate consumului populației:

Pâine albă simplă (300–500 g, fără specialități)

Lapte de vacă 1 l, 1,5% grăsime (exclus UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, max. 200 g

Făină albă de grâu „000”, până la 1 kg

Mălai, până la 1 kg

Ouă de găină, calibru M

Ulei de floarea-soarelui, până la 2 l

Carne proaspătă de pui și porc

Legume și fructe proaspete vrac

Cartofi albi proaspeți vrac

Zahăr alb tos, până la 1 kg

Smântână 12% grăsime

Unt, până la 250 g

Magiun, până la 350 g

Operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și retail sunt obligați să respecte limitele maxime de adaos comercial prevăzute de actul normativ.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amenzi cuprinse între 100.000 și 2.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

”Echipele operative ale DGAF au verificat până în prezent 19 operatori economici din domeniile procesării, distribuţiei, importurilor şi achiziţiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail şi hipermarketuri şi punctele de lucru aparţinând acestora, fiind analizate fluxurile comerciale aferente produselor supuse plafonării adaosului comercial. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17.800.000 de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri)”, precizează ANAF.

DGAF subliniază că va continua atât activitățile de monitorizare, cât și controalele, punând accent pe:

operatorii din retail și hipermarketuri;

operatorii care desfășoară operațiuni de import și achiziții intracomunitare;

întreg fluxul comercial la operatorii cu risc fiscal ridicat.