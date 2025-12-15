Carrefour România a continuat în 2025 strategia de investiții în dezvoltarea e-commerce-ului, mizând pe extinderea accelerată a parteneriatelor digitale și pe creșterea accesului clienților la un portofoliu extins de produse. Retailerul a atras doi noi parteneri importanți în ecosistemul său online – Bolt Food și Trendyol – și a ajuns la o cotă de aproximativ 25% din piața de e-grocery.

Potrivit companiei, rețeaua Carrefour este disponibilă în prezent prin aproximativ 350 de magazine integrate în platformele de comerț online, ceea ce permite clienților să acceseze o gamă largă de produse, atât alimentare, cât și nealimentare.

În 2025, Carrefour a accelerat dezvoltarea colaborărilor cu platforme de livrare. Prin Bolt Food, retailerul este prezent în 31 de magazine, în mai multe orașe din țară, cu planuri de extindere către toate hipermarketurile. De asemenea, parteneriatul cu Trendyol, disponibil la nivel național, oferă livrare în aproximativ 72 de ore și acces la categorii precum detergenți, produse pentru copii, articole de îngrijire personală, produse pentru curățenie, electrocasnice mici și jucării.

„Investițiile în e-commerce reprezintă o direcție strategică pentru Carrefour, pentru că ne permit să fim acolo unde este clientul – rapid și cu un portofoliu mereu accesibil. Extinderea parteneriatelor și integrarea accelerată a formatelor noastre în platformele digitale consolidează poziția Carrefour în e-grocery, unde deținem un sfert din piață și ne bucurăm de o cotă în creștere constantă”, a declarat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce și membru în Comitetul Executiv Carrefour România.

Carrefour precizează că, în prezent, cele aproximativ 350 de magazine integrate în platformele online includ toate formatele din rețea – Hipermarket, Market, Express și Supeco. Prin partenerul principal Bringo, clienții pot accesa până la 50.000 de produse, iar în platformele partenere sunt disponibile aproximativ 25.000 de articole.

Oferta e-grocery include produse marcă proprie Carrefour, dar și articole din programele Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânza Românească, Grădina Noastră și Creștem România BIO. Printre cele mai comandate produse online se numără apa plată, pieptul de pui dezosat, bananele, afinele românești și laptele.

Pentru a susține dezvoltarea accelerată a segmentului digital, Carrefour a anunțat consolidarea echipei de e-commerce, prin numirea Cristianei Găvănescu în funcția de Director Operațiuni Platforme Digitale, cu focus pe platforma Bringo. Retailerul își propune să continue extinderea parteneriatelor și a numărului de magazine disponibile online, cu obiectivul de a oferi o experiență omnichannel completă.

„Pentru anul viitor, planurile noastre includ extinderea formatelor și a numărului de magazine disponibile în e-commerce, ceea ce ne aduce mai aproape de obiectivul de a oferi o experiență omnichannel completă”, a mai spus Narcis Horhoianu.

Parteneriatul cu Glovo, început în 2022, a ajuns la peste 320 de magazine integrate, disponibile în 76 de orașe. Totodată, prin Wolt, clienții pot comanda produse din 58 de magazine, cu livrare în aproximativ 60 de minute. Bringo rămâne însă partenerul principal al Carrefour în e-grocery, fiind platforma prin care compania a intrat pentru prima dată în comerțul online, în 2017.