Miniștrii de finanțe ai statelor membre UE au ajuns la un acord privind introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care intră în Uniunea Europeană. Măsura va intra în vigoare la 1 iulie 2026 și se va aplica achizițiilor online sub pragul de 150 de euro, care în prezent beneficiază de scutire de taxe vamale, potrivit Reuters.

Decizia este una temporară și va rămâne valabilă până la identificarea unei soluții permanente pentru eliminarea completă a acestei scutiri. Inițial, Uniunea Europeană intenționa să elimine scutirea abia în 2028, în cadrul unei reforme mai ample a sistemului vamal. Creșterea accelerată a importurilor ieftine a determinat însă autoritățile europene să grăbească intervenția.

Consiliul Uniunii Europene a transmis că măsura este necesară pentru a corecta o situație care creează dezechilibre majore pe piața internă. Potrivit instituției, intrarea fără taxe a coletelor ieftine generează concurență neloială pentru comercianții europeni, riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, niveluri ridicate de fraudă și un impact negativ asupra mediului.

„Această măsură temporară răspunde situaţiei în care astfel de colete intră în prezent în UE fără taxe vamale, generând concurenţă neloială pentru vânzătorii europeni, riscuri pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, niveluri ridicate de fraudă şi probleme de mediu”, a transmis Consiliul UE.

Taxa de 3 euro nu va fi aplicată per colet, ci per tip de produs, în funcție de codurile tarifare vamale. Aceste coduri sunt stabilite la un nivel de detaliu de șase cifre și permit diferențierea clară a produselor.

Astfel, un colet care conține mai multe produse identice va genera o singură taxă. În schimb, dacă într-un colet există produse diferite, acestea vor fi taxate separat. De exemplu, mai multe articole identice de îmbrăcăminte vor fi considerate un singur tip de produs, în timp ce articole realizate din materiale diferite vor fi încadrate distinct și vor genera taxe multiple.

Un europarlamentar irlandez care susținuse anterior introducerea unei taxe mai mari a salutat compromisul privind nivelul de 3 euro. El a arătat că statele membre ar putea lua în calcul majorarea taxei în cazul în care aceasta nu va reduce semnificativ volumul livrărilor ieftine.

Platforme precum Shein, Temu, AliExpress sau Amazon Haul livrează direct către consumatorii europeni produse fabricate în China, la prețuri foarte mici. Datorită scutirii vamale, numărul coletelor de mică valoare care au intrat în UE s-a dublat anul trecut, ajungând la aproximativ 4,6 miliarde. Peste 90% dintre aceste livrări provin din China.

Estimările pentru anul în curs indică un volum și mai mare de importuri. Retailerii europeni consideră că introducerea taxei reprezintă un pas important pentru restabilirea unui cadru concurențial echitabil și pentru protejarea pieței interne.

În paralel, Comisia Europeană analizează și posibilitatea introducerii unei taxe suplimentare de procesare, în valoare de 2 euro per colet. Deocamdată, nu a fost stabilit un calendar clar pentru aplicarea acestei taxe adiționale.