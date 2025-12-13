Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a transmis că susține ridicarea interdicției privind motoarele cu ardere internă, alături de colegii din Partidul Popular European. El a arătat că această poziție este rezultatul unei lupte politice duse în ultimii ani și că revizuirea anunțată de Comisia Europeană reprezintă corectarea unei decizii greșite.

Potrivit lui Virgil Popescu, eliminarea interdicției va sprijini direct industria auto din România, un sector important pentru economie. El a explicat că obiectivul este încurajarea inovației și creșterea competitivității, fără blocarea unei tehnologii care încă are potențial de dezvoltare.

„Susținem ridicarea interdicției privind motoarele cu ardere internă! Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea acestei interdicții. Este timpul să corectăm o greșeală istorică: interzicerea motoarelor cu ardere internă. Ne luptăm pentru acest obiectiv de ani de zile. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va anunța revizuirea interdicției din 2035, iar interdicția generală asupra acestei tehnologii trebuie, în sfârșit, scoasă de pe agenda politică. Prin această măsură vom ajuta și industria auto din România, un motor important de creștere economică. Mai ales că ne dorim să încurajăm inovația, în paralel cu obiectivele de creștere a competitivității!”, transmite fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind viitorul motoarelor cu combustie. Informația a fost furnizată de Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, potrivit The Guardian.

Acesta a explicat că, în urma unor negocieri dificile, UE a decis să abandoneze planul care prevedea interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare termice din anul 2035.

Decizia înseamnă, practic, renunțarea la ținta de eliminare totală a emisiilor pentru autoturismele noi. Planul inițial, stabilit prin pactul verde european, prevedea o reducere de 55% a emisiilor până în 2030 și interzicerea completă a mașinilor cu emisii de CO2 începând din 2035.

Manfred Weber a precizat că, pentru înmatriculările de vehicule noi începând cu 2035, va fi impusă o reducere de 90% a emisiilor de CO2 pentru flotele producătorilor auto, nu de 100%, așa cum era prevăzut anterior. Această modificare elimină caracterul de interdicție totală și lasă loc pentru utilizarea mai multor tipuri de tehnologii.

El a mai arătat că nici pentru anul 2040 nu va exista un obiectiv de reducere de 100% a emisiilor. În acest context, interdicția tehnologică privind motoarele cu ardere internă este exclusă, iar toate tipurile de motoare aflate în producție pot continua să fie fabricate și comercializate.

Noua abordare este prezentată drept un sprijin important pentru industria auto europeană. Manfred Weber a explicat că decizia este benefică atât pentru angajați, cât și pentru producători și companiile conexe din acest sector.

Pe 16 decembrie, Comisia Europeană urmează să prezinte un nou plan de redresare pentru industria auto. Contextul este marcat de competiția puternică venită din China, unde producătorii beneficiază de subvenții consistente.

Specialiștii europeni au semnalat în repetate rânduri că această situație creează o concurență neloială, ceea ce face necesară o strategie mai flexibilă și mai adaptată realităților pieței globale.