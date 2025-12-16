Uniunea Europeană a decis să amâne tranziția completă către automobile electrice, renunțând temporar la interzicerea vânzării de mașini cu motoare termice după 2035. Măsura, parte a Pactului Verde European și menită să reducă emisiile de carbon, a fost flexibilizată pentru a sprijini sectorul auto european, aflat sub presiunea vânzărilor slabe și a concurenței internaționale, în special din China.

Constructorii europeni vor putea să vândă în continuare modele hibride sau cu motoare termice, cu condiția să compenseze emisiile de CO2 și să reducă cu 90% emisiile totale comparativ cu nivelul din 2021. Comisia Europeană subliniază că, prin aceste măsuri, obiectivul decarbonizării sectorului până în 2050 rămâne neschimbat, însă aplicarea flexibilităților reflectă realitățile economice și preferințele consumatorilor.

Decizia a fost rezultatul negocierilor între statele membre, cu Germania și Italia promovând menținerea unei „neutralități tehnologice”, adică posibilitatea continuării motoarelor termice și a vehiculelor hibride, în timp ce Franța și Spania susțineau păstrarea cât mai aproape de obiectivul 2035 pentru a proteja producția de baterii și investițiile în electrificare.

Pentru a stimula tranziția, Comisia a anunțat sprijin pentru electrificarea flotelor comerciale, credite fără dobândă pentru producția de baterii și o „preferință europeană” pentru piesele auto finanțate din fonduri publice. De asemenea, se promovează dezvoltarea de vehicule electrice mici și accesibile, pentru a întări competitivitatea Europei în fața producătorilor asiatici.

Reprezentanții industriei, precum Sigrid de Vries de la ACEA, argumentează că aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea locurilor de muncă și a profitabilității sectorului.

În schimb, ONG-urile de mediu avertizează că relaxarea obiectivului poate încetini tranziția și poate pune Europa în dezavantaj față de concurența internațională.

”Cererile noastre nu sunt nişte dorinţe facultative, ci sunt nişte exigenţe esenţiale în vederea unei menţineri a rentabilităţii sectorului, păstrării locurilor de muncă, finanţării decarbonatării şi pentru a rămâne competitivi împotriva unei concurenţe mondiale feroce”, a pledat luni conducătoarea Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), Sigrid de Vries.

Totuși, europarlamentari precum Pascal Canfin consideră că mașinile termice vor fi restrânse după 2035 la segmente premium sau de lux, astfel încât direcția generală de decarbonare rămâne intactă.