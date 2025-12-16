Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia printr-un acord de pace. Șeful statului a arătat că situația impune o abordare echilibrată, fără panică, dar cu menținerea unui nivel ridicat de atenție.

El a subliniat că statele europene trebuie să rămână calme, însă să continue investițiile în apărare, având în vedere comportamentul Rusiei din ultimii ani. Declarația a fost făcută după participarea sa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, organizat în Finlanda.

Președintele a fost întrebat despre afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre necesitatea pregătirilor pentru o eventuală confruntare cu Rusia. Nicușor Dan a spus că această abordare este una necesară în actualul context de securitate.

El a explicat că, indiferent de evoluția conflictului din Ucraina, Rusia rămâne un factor de risc pentru stabilitatea regională și pentru Alianța Nord-Atlantică. În acest sens, a reiterat importanța continuării programelor de înzestrare și a consolidării capacităților defensive.

„E o necesitate. Chiar dacă se va încheia cu o pace războiul din Ucraina, amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că țările NATO au convenit creșterea bugetelor alocate apărării de la 2,5% la 3,5% din produsul intern brut. El a precizat că România are deja un program de înzestrare care se întinde până în anul 2040.

Totodată, Nicușor Dan a arătat că autoritățile române urmăresc să valorifice și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, prin programele de finanțare dedicate apărării și industriei militare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că Rusia ar putea fi pregătită să atace alianța în termen de cinci ani. El a susținut că statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru un conflict de amploare.

Într-un discurs susținut la Berlin, Rutte a arătat că Rusia a readus războiul în Europa și că aliații trebuie să fie pregătiți pentru scenarii similare celor trăite de generațiile anterioare. El a atras atenția că pericolul este unul real și prezent.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin. „Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri.”

Mark Rutte a salutat decizia statelor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din PIB până în anul 2035. Cu toate acestea, el a transmis că aceste măsuri nu sunt suficiente fără o schimbare de abordare.

Potrivit declarațiilor sale, membrii alianței trebuie să adopte o mentalitate adaptată unui context de securitate tensionat. Rutte a avertizat că nu este momentul pentru complacere și că ideea conform căreia timpul ar lucra în favoarea NATO este una greșită.