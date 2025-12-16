Nicușor Dan spune că amenințarea Rusiei va continua și în condiții de pace
Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia printr-un acord de pace. Șeful statului a arătat că situația impune o abordare echilibrată, fără panică, dar cu menținerea unui nivel ridicat de atenție.
El a subliniat că statele europene trebuie să rămână calme, însă să continue investițiile în apărare, având în vedere comportamentul Rusiei din ultimii ani. Declarația a fost făcută după participarea sa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, organizat în Finlanda.
Președintele a fost întrebat despre afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre necesitatea pregătirilor pentru o eventuală confruntare cu Rusia. Nicușor Dan a spus că această abordare este una necesară în actualul context de securitate.
El a explicat că, indiferent de evoluția conflictului din Ucraina, Rusia rămâne un factor de risc pentru stabilitatea regională și pentru Alianța Nord-Atlantică. În acest sens, a reiterat importanța continuării programelor de înzestrare și a consolidării capacităților defensive.
„E o necesitate. Chiar dacă se va încheia cu o pace războiul din Ucraina, amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”, a declarat Nicușor Dan.
România și aliații NATO cresc bugetele pentru apărare și planifică investiții pe termen lung
Șeful statului a amintit că țările NATO au convenit creșterea bugetelor alocate apărării de la 2,5% la 3,5% din produsul intern brut. El a precizat că România are deja un program de înzestrare care se întinde până în anul 2040.
Totodată, Nicușor Dan a arătat că autoritățile române urmăresc să valorifice și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, prin programele de finanțare dedicate apărării și industriei militare.
Mark Rutte avertiza că Rusia ar putea ataca NATO în următorii ani
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că Rusia ar putea fi pregătită să atace alianța în termen de cinci ani. El a susținut că statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru un conflict de amploare.
Într-un discurs susținut la Berlin, Rutte a arătat că Rusia a readus războiul în Europa și că aliații trebuie să fie pregătiți pentru scenarii similare celor trăite de generațiile anterioare. El a atras atenția că pericolul este unul real și prezent.
„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin. „Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri.”
Mark Rutte a salutat decizia statelor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din PIB până în anul 2035. Cu toate acestea, el a transmis că aceste măsuri nu sunt suficiente fără o schimbare de abordare.
Potrivit declarațiilor sale, membrii alianței trebuie să adopte o mentalitate adaptată unui context de securitate tensionat. Rutte a avertizat că nu este momentul pentru complacere și că ideea conform căreia timpul ar lucra în favoarea NATO este una greșită.
„Nu este momentul pentru auto-felicitări”, a spus Rutte. „Mă tem că prea mulți sunt complacenți în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm.”
