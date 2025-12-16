Raportul CSAT din 2024. Ședința comună a comisiilor parlamentare a fost dedicată examinării raportului CSAT privind activitatea desfășurată în anul 2024, context marcat de tensiuni regionale și internaționale accentuate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de intensificarea amenințărilor hibride și cibernetice.

Președintele Comisiei de apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, a subliniat importanța documentului pentru înțelegerea provocărilor actuale la adresa securității României.

„În cadrul dezbaterilor, membrii comisiilor au evaluat rolul CSAT în coordonarea strategică a sistemului național de apărare, precum și măsurile adoptate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a României pe Flancul Estic al NATO și continuarea procesului de modernizare a Armatei României. Totodată, a fost subliniată importanța creșterii rezilienței naționale, a protejării infrastructurilor critice și a adaptării cadrului legislativ la noile tipuri de amenințări”, a declarat Mihai Weber, într-un comunicat oficial.

Comisiile au adoptat un aviz comun favorabil raportului CSAT, reflectând acordul majorității membrilor asupra evaluării situației de securitate și a recomandărilor strategice formulate în document.

Un alt punct central al ședinței a vizat solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru aprobarea negocierilor unui Acord-cadru de prestări servicii între MApN și Lockheed Martin, destinat funcționării Centrului European de Instruire F-16 (EFTC). Acordul, cu durata de 60 de luni și valoarea estimată la 612,4 milioane USD, fără TVA, necesită aprobarea prealabilă a Parlamentului conform OUG nr. 114/2011.

„Acordul vizează instruirea personalului navigant, mentenanța aeronavelor F-16 și asigurarea suportului logistic integrat”, a explicat Mihai Weber.

Deputatul a mai precizat că măsura este esențială pentru ca, începând cu 1 ianuarie 2026, România să preia responsabilitatea integrală pentru operarea EFTC, după transferul celor 18 aeronave F-16. Aceasta reprezintă un pas important în operaționalizarea Forțelor Aeriene Române și în tranziția către aeronavele F-35.

„Consolidarea capacităților de apărare, cooperarea strânsă cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeană, precum și asigurarea continuității programelor strategice de înzestrare și instruire rămân priorități esențiale pentru securitatea națională. Raportul CSAT confirmă că România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex și impredictibil”, a adăugat Mihai Weber.

Parlamentul, prin comisiile de specialitate, își reafirmă rolul de control democratic și sprijin legislativ în domeniul apărării și securității naționale, în concordanță cu angajamentele României în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Raportul CSAT, aprobat în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar, evidențiază riscuri majore pentru procesul democratic în 2024, în special din partea Federației Ruse. Documentul menționează că un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de vizibilitate sporită pe platforma TikTok, datorită unui tratament preferențial, ceea ce a creat un avantaj semnificativ față de ceilalți competitori.

„Din analiza documentelor a reieșit, totodată, că, prin încălcarea legislației electorale, un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic, respectiv fără a-i cere obligația de a marca materialele electorale de tip video cu codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator, obligate impusă prin legislația electorală. Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ in raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuți de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de aceștia a fost filtrat masiv, diminuând exponențial vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformelor”, scrie în document.

„Acest tratament preferențial a fost potențat cu nerespectarea de către TikTok a Deciziei Biroului Electoral Central, care a constatat că, în fapt, compania chineză, contrar celor comunicate în mod oficial autorităților române, nu a implementat sub niciun aspect prevederile Deciziei BEC”.

„Din această perspectivă, CSAT a luat act de faptul că, în mod cert, rețeaua de socializare TikTok, prin neimplementarea Deciziei BEC, nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral, cu impact asupra rezultatului final al acestuia. În acest sens, membrii Consiliului au cert autorităților cu atribuții în domeniul securității naționale, celor cu atribuții în buna desfășurare a procesului electoral, precum și organelor de urmărire penală să întreprindă de urgență demersurile necesare, conform competențelor legale, pentru clarificarea aspectelor prezentate în ședința CSAT”, se arată în raport.

Raportul CSAT evidențiază, de asemenea, intensificarea atacurilor cibernetice și a tentativei de influențare a opiniei publice prin intermediul rețelelor sociale. Grupuri diverse au încercat să compromită sisteme informatice, să fure date sau să blocheze serviciile publice, ceea ce reprezintă un risc direct pentru securitatea națională.

„Rețelele sociale au fost folosite intens de Rusia pentru a răspândi mesaje menite să influențeze opinia publică”, se precizează în raport.

Scopul acestor campanii a fost generarea tensiunilor sociale și amplificarea neînțelegerilor existente, cu impact asupra percepției cetățenilor asupra instituțiilor statului.

CSAT a subliniat că perioada alegerilor din 2024 a fost marcată de creșterea interesului Moscovei de a influența modul în care românii percep realitatea politică, ceea ce ar putea afecta încrederea în procesul electoral și în instituțiile democratice.

Ca urmare a constatărilor, CSAT a transmis autorităților responsabile de securitatea națională și organizarea alegerilor să realizeze verificări urgente și să clarifice impactul acestor situații asupra rezultatelor finale ale scrutinului. Hotărârile urmăresc să protejeze integritatea procesului electoral și să prevină vulnerabilități în fața acțiunilor externe ostile.