Nicușor Dan a atras atenția asupra existenței unei campanii intense desfășurate pe rețelele sociale, care, în opinia sa, amplifică tensiunile din societatea românească și urmărește decredibilizarea sistemului democratic.

Șeful statului a explicat că accentul nu ar trebui pus pe persoana lui Călin Georgescu, ci pe mecanismul mai larg al campaniei care a ajuns să fie asociată cu acesta.

Nicușor Dan a arătat că, în prezent, există o strategie coordonată în mediul online care exploatează diferențele de opinie dintre diverse categorii sociale și care tinde să prezinte negativ orice fapt pozitiv sau realizare a Guvernului ori a Președinției.

Potrivit acestuia, astfel de mesaje sunt concepute pentru a întoarce sensul informațiilor și pentru a alimenta neîncrederea publică în instituțiile statului și în funcționarea democrației din România.

„În opinia mea, nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el. Noi avem în momentul de faţă o campanie dusă intens pe reţelele sociale care reuşeşte să amplifice toate tensiunile sociale, poziţii în care diverse categorii au opinii diferite, care iau orice fapt pozitiv, orice realizare a Guvernului sau a preşedintelui să o întoarcă invers. Deci e o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul democratic din România”, a spus Nicușor Dan sâmbătă seară, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Șeful statului a insistat asupra ideii că România trebuie să își reafirme clar opțiunea pentru democrație ca model de funcționare, chiar dacă sistemul are imperfecțiuni.

El a explicat că este necesar ca românii să fie convinși că, în pofida greșelilor, abuzurilor sau cazurilor de corupție, democrația rămâne cadrul corect pentru dezvoltarea țării.

În acest context, Nicușor Dan a susținut că administrația publică trebuie îmbunătățită constant, iar populația trebuie să fie conștientă de existența unor campanii de decredibilizare care exploatează nemulțumirile legitime.

„Noi trebuie să convingem românii că, cu toate greşelile, abuzurile, corupţia, totuşi democraţia este modelul de funcţionare al României. Trebuie să îmbunătăţim administraţia şi lumea să fie conştientă de această campanie de decredibilizare”, a punctat șeful statului.

Președintele a vorbit și despre importanța demonstrării clare a interferenței ruse în alegerile prezidențiale de anul trecut. El a apreciat că acest demers este esențial pentru restabilirea încrederii cetățenilor în stat, în condițiile în care o parte a populației consideră că scrutinul a fost anulat ilegal, din dorința unei elite de a păstra puterea.

Nicușor Dan a explicat că autoritățile trebuie să pună la dispoziția publicului toate elementele relevante pentru a lămuri aceste suspiciuni.

„Este foarte important (să fie dovedită interferenţa rusă în alegeri – n.red.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige. Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele. Am reuşit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influenţă rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că, pe plan extern, România a reușit în mare măsură să explice situația, existând și alte state care au recunoscut public manifestarea influenței Rusiei în procesele electorale europene, inclusiv în România.

Totodată, el a arătat că este important și pentru partenerii externi ca acest capitol să fie închis printr-un raport complet privind anularea alegerilor din 2024.

În acest sens, Nicușor Dan a anunțat că, în următoarele două-trei luni, autoritățile ar putea fi pregătite să prezinte un raport amplu, menționând că declasificarea ședinței CSAT reprezintă doar o parte minoră din ansamblul demersului.

Președintele a mai afirmat că România se confruntă cu atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și chiar tentative de sabotaj, toate acestea conturând imaginea unui război hibrid desfășurat de Rusia.