Președintele Nicușor Dan a refuzat să spună public cu cine a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei, explicând că a ales să păstreze această decizie în plan personal.

El a transmis că votul său a fost acordat candidatului pe care l-a considerat capabil să ducă mai departe dezvoltarea Bucureștiului și a subliniat că, în politică, regula fundamentală este aceea că cetățenii sunt cei care decid și au dreptate.

„Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe… În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”, a afirmat Nicușor Dan.

Invitat la Kanal D, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, șeful statului a arătat că Bucureștiul este un oraș pe care îl cunoaște foarte bine, atât din perspectiva administrativă, cât și în ceea ce privește presiunile și tentațiile care înconjoară actul de guvernare locală.

În acest context, el a explicat că procesul de vot a fost unul firesc și a menționat, într-o notă mai relaxată, că de mult timp nu a mai avut ocazia să voteze un alt candidat la Primăria Capitalei, având în vedere că a candidat el însuși în mod repetat pentru această funcție începând cu anul 2012.

„Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul administraţiei le ştiu bine. Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe… În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate. A fost un proces, am şi glumit cu jurnaliştii, am spus că de mult nu am mai votat pe altcineva la Primăria Capitalei, pentru că tot candidez la poziţia asta din 2012”, a fost declarația completă a lui Nicușor Dan pe acest subiect.

Întrebat dacă l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, Nicușor Dan a precizat că nu făcuse acest lucru până la momentul înregistrării emisiunii, dar că intenționează să o facă.

El a subliniat că funcția de primar vine cu o responsabilitate majoră, conferită direct de cetățeni.

Președintele a mai arătat că în București există mai multe proiecte și direcții care sunt deja deschise și care trebuie continuate. Printre acestea, a menționat termoficarea, aflată la un nivel de aproximativ 30–35%, precum și transportul public, unde există contracte semnate, dar este nevoie de identificarea resurselor financiare necesare.

În opinia sa, cu bună-credință, orașul poate continua să se dezvolte, iar relația instituțională cu primarul trebuie să includă și aplicarea deciziilor rezultate din referendumul organizat anul trecut.