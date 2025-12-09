Întrebat care este gafa sa preferată, Mihai Gâdea a explicat că a făcut numeroase greșeli de-a lungul anilor, mai ales în transmisiunile în direct. El a amintit un moment petrecut într-un jurnal de știri, când primea informații contradictorii prin cască despre o avalanșă produsă în Munții Bucegi.

Inițial a anunțat decesul a trei persoane, apoi a corectat informația, pentru ca la scurt timp să primească din nou confirmarea că victimele muriseră. În direct, vizibil iritat de situație, a cerut clarificări echipei din regie. Jurnalistul a explicat că astfel de situații apar frecvent în direct, când informațiile sunt incomplete sau se schimbă rapid.

„Sunt multe, mai multe decât cele pe care le-ați citit. Mă gândesc care e cea preferată. Am văzut un interviu cu unul dintre favoriții mei Michael Jordan, care a zis așa, redau din memorie să nu se considere gafă, ‘Am ratat 5.000 de aruncări la coș, am pierdut 300 de meciuri, am fost selectat să dau lovitura finală, nu știu de 30 de ori, eșec după eșec. Și de aia am avut succes’ zice Jordan. Multe greșeli. în direct sunt multe greșeli. Ai și zile proaste. Una favorită. Atunci studioul în care eram era cu un geam de sticlă în spate, și în cască mi se spune Breaking News. O avalanșă în Munții Bucegi, au murit 3 oameni. Deci … ai încredere în cască … și spun. Apoi producătoarea zice ‘nu au murit’. Ok, rectificăm, ne cerem scuze, o veste buna…nu au murit. Au mai trecut 20 de secunde și îmi zice. Au murit. Atunci m-am enervat. Eu făceam gafa. Nu știa nimeni ce aud în cască. M-am întors la geam și am zis: ‘Au murit sau nu au murit? Hotărâți-vă’”, a povestit Gâdea în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.

La o întrebare legată de caracter, Mihai Gâdea a spus că speră să nu fi fost vreodată lipsit de acest lucru. El a explicat ideea printr-o comparație atribuită lui Abraham Lincoln, potrivit căreia caracterul este precum un copac, iar percepția publică reprezintă doar umbra acestuia.

El a subliniat că esențial este ceea ce se află la baza caracterului și valorile după care trăiește un om, indiferent dacă este sau nu observat de ceilalți. Jurnalistul a menționat că această perspectivă a fost puternic influențată de mama sa, care l-a învățat să nu facă diferență între comportamentul din public și cel din viața privată.

Mihai Gâdea a vorbit și despre starea de sănătate a mamei sale, menționând că aceasta suferă de o boală care, în mod obișnuit, îi face pe oameni mai irascibili. El a relatat că, în ciuda diagnosticului grav, mama sa a fost apreciată de medici și asistente pentru calmul și bunătatea sa.

„Sper că nu. Cred că Abraham Lincoln spunea, caracterul este ca un copac. Și acum adaug eu copacul poate să fie mai mic, mai mare, mai frumos mai bogat, ceva jalnic. Dar el spunea copacul e important și există umbra. Umbra este percepția oamenilor asupra caracterului nostru. Tu știi însă pe ce se bazează caracterul tău. În ce crezi. Asta este lucrul cel mai important învățat de la mama. Mama nu făcea niciodată lucruri, astea sunt pentru public și astea când nu ne vede nimeni. Facem lucrurile la fel, le facem pentru noi. Caracterul nu e un PR pentru a atrage atenția oamenilor, eu sunt un om bun. Caracterul este casa ta interioară, modul în care trăiești cu tine, curățenia ta, sau dimpotrivă. Mama suferă de o boală care îi face pe cei care trec prin așa ceva să devină mai irascibili, răi. Când mergeam la spital pentru cei care nu o cunoșteau, doctori, asistente, își luau măsuri de precauție, pentru că știau cum este diagnosticul. În forma avansată de boală, toți erau stupefiați pentru că mama era cel mai bun om pe care îl întâlneau în astfel de condiții. O binecuvântare că o avem”, a dezvăluit jurnalistul.

Jurnalistul a rememorat mai multe întâmplări din viață pe care le-a perceput drept momente în care a fost ocrotit. A povestit despre un incident din copilărie, petrecut la poalele Munților Făgăraș, când a căzut dintr-o căruță cu fân și a fost la un pas de a fi lovit de roată.

„De câte ori m-am simțit luat în brațe de Dumnezeu … Nu m-am simțit niciodată, niciodată, lăsat din brațele Lui Dumnezeu. În copilărie locuiam la poalele munților Făgăraș, într-un loc absolut superb, și bucuria noastră, a copiilor, era să alergăm când veneau căruțele cu fân și să sărim în ele. Am căzut din căruță și am fost la un milimetru ca roata să îmi prindă capul. Aveam cred că 6 ani”, a povestit Mihai Gâdea.

Un alt episod a avut loc în liceu, la un meci de baschet, când un panou de sticlă s-a spart, iar inelul a căzut foarte aproape de el.

„În clasa a XI-a jucam baschet, era un panou de sticlă, s-a crăpat, a căzut, iar inelul a căzut la câțiva cm de mine, și câte alte lucruri de felul acesta”, a mai spus Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea a spus că traversează o etapă extrem de grea, marcată de boala gravă a mamei sale. El a explicat că aceste momente nu i-au slăbit credința, ci au consolidat-o.

A arătat că, în viziunea sa, credința nu înseamnă doar perioade lipsite de încercări, ci și puterea de a merge mai departe atunci când apar dificultăți majore, având convingerea că nu este singur în astfel de momente.