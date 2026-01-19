Mihai Fifor susține că România traversează o perioadă economică dificilă, iar deciziile luate la nivel guvernamental riscă să adâncească dezechilibrele dacă sunt construite exclusiv pe reducerea cheltuielilor și majorarea taxelor.

În acest context, deputatul PSD afirmă că partidul nu va mai accepta angajarea răspunderii Guvernului pe noi pachete de măsuri care să nu includă și Programul PSD de stimulare economică, poziție exprimată public într-o postare pe rețelele sociale.

În mesajul său, Mihai Fifor atrage atenția că acceptarea unor proceduri excepționale, precum ocolirea dezbaterii parlamentare, a fost făcută în ideea unui parteneriat responsabil în cadrul Coaliției. El afirmă însă că această abordare nu poate continua în lipsa unui echilibru între măsurile de ajustare fiscală și cele de susținere a economiei reale.

„Am spus-o și o spunem din nou răspicat, poate aude și apostolul austerității: NU va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului dacă acesta nu va conține și Programul PSD de stimulare economică. Pachetul 3 trebuie să includă în mod obligatoriu acest program. Ajunge cu creșterile de taxe și impozite. Am acceptat, din responsabilitate și cu bună-credință, punerea în paranteze a Parlamentului României – instituția fundamentală a democrației și expresia directă a voinței cetățenilor – crezând că avem în față un partener serios, care înțelege gravitatea momentului și necesitatea unor decizii echilibrate”, spune Fifor.

Deputatul PSD mai arată că premierul ar urmări o direcție rigidă, concentrată exclusiv pe reduceri bugetare, fără a lua în calcul impactul social și economic al acestor decizii. În opinia sa, o astfel de abordare ignoră rolul instituțiilor democratice și necesitatea unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Mihai Fifor descrie situația economică actuală drept una de declin accelerat, cu investiții blocate, consum în scădere și o presiune tot mai mare asupra populației și mediului de afaceri. El avertizează că menținerea exclusivă a politicilor de austeritate poate genera nu doar efecte economice negative, ci și tensiuni sociale.

„O criză socială, previzibilă, de altminteri, este tot ce mai lipsește din acest tablou sumbru. Românii sunt cu apa la gură și este nevoie urgentă de măsuri care să compenseze prăbușirea economică pe care politicile de austeritate o accelerează”.

Social-democratul explică faptul că, din perspectiva PSD, creșterea veniturilor bugetare nu se poate face sustenabil doar prin majorarea taxelor aplicate acelorași contribuabili. El argumentează că stimularea investițiilor și a locurilor de muncă ar putea extinde baza de impozitare și ar genera venituri suplimentare fără a sufoca economia.

„Dacă vrei venituri mai mari la buget, trebuie să stimulezi economia, investițiile și locurile de muncă. În loc să iei taxe mai mari de la același număr de contribuabili, poți încasa aceleași taxe de la un număr mai mare de contribuabili, rezultați din dezvoltare economică reală”, mai spune el.

Mihai Fifor amintește că PSD a prezentat încă din septembrie 2025, în cadrul Coaliției, două proiecte cu obiective clare: revenirea la o creștere economică de peste 3% în următorii trei ani și de peste 5% în cinci ani, crearea a peste 120.000 de locuri de muncă și reducerea deficitului bugetar, concomitent cu diminuarea decalajelor regionale. În acest context, el subliniază că soluțiile propuse nu ar pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

Potrivit lui Mihai Fifor, mecanismul central al programului PSD este creditul fiscal, un instrument folosit deja în mai multe state europene, care ar permite deduceri pentru investițiile noi în industrii strategice, condiționate de indicatori clari privind volumul investițiilor și numărul de locuri de muncă create.

Programul mai include garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată și facilități fiscale suplimentare pentru cercetare-dezvoltare.

„Soluțiile PSD nu pun presiune pe buget. Mecanismul central este creditul fiscal – un instrument modern, aplicat cu succes în multe state europene – prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc indicatori clari privind volumul investițiilor și numărul de locuri de muncă create”.

Deputatul PSD Marius Constantin Budăi explică public motivele pentru care partidul nu a ales, până în acest moment, să iasă de la guvernare, deși critică deschis deciziile Executivului condus de Ilie Bolojan. Parlamentarul arată că întrebarea privind retragerea PSD de la putere revine constant ori de câte ori social-democrații contestă măsuri pe care le consideră injuste pentru o mare parte a populației, iar răspunsul nu poate fi unul simplu sau emoțional.

Budăi recunoaște deschis că, la nivel personal, nu se regăsește în politicile de austeritate promovate de Guvern și că acestea sunt, în opinia sa, contraproductive atât pentru economie, cât și pentru societate. El subliniază însă că a ales să vorbească public și să își exprime obiecțiile tocmai pentru a-i reprezenta pe cei care i-au acordat votul, chiar dacă o atitudine mai comodă ar fi fost tăcerea.

„De fiecare dată când critic deciziile Guvernului Bolojan mi se pune mereu întrebarea de ce nu iese PSD de la guvernare, continuând să mențină un guvern care ia decizii injuste pentru milioane de români. Cei care îmi pun această întrebare merită un răspuns! Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare! Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie. De aceea îmi exprim public obiecțiile! Ar fi fost mai simplu să tac, să mă fac că nu văd. Dar consider că trebuie să vorbesc, să îi reprezint pe cei care m-au votat!”.

Deputatul PSD respinge ideea că pozițiile critice ar fi doar declarații fără efect și enumeră o serie de decizii pe care social-democrații susțin că le-au blocat sau corectat în interiorul Coaliției. În același timp, el admite că există și obiective care nu au fost atinse, iar unele măsuri continuă să genereze nemulțumiri și inechități sociale.

„Și nu sunt doar vorbe, cum mi s-a reproșat. Alături de colegii mei din PSD am reușit să oprim scoaterea plafonului pe adaosul comercial la alimente și astfel să evităm o scumpire majoră la prețurile alimentelor de bază, am reușit să impunem creșterea salariului minim și să împiedicăm impozitarea solariilor. Admit că nu am reușit tot ce ne-am fi dorit – pensiile au rămas înghețate, nu am eliminat CASS de la mame și veterani, iar impozitarea proprietății generează multe inechități sociale. Dar vă asigur că nu voi renunța!”.

În explicația sa, Budăi insistă asupra faptului că o eventuală ieșire de la guvernare trebuie pregătită atent, pentru a evita consecințe economice și politice grave, care i-ar afecta tocmai pe cei mai vulnerabili.

El avertizează că o decizie luată fără o strategie clară ar putea declanșa instabilitate, cu efecte directe asupra dobânzilor, cursului valutar și pieței muncii.

„De ce a rămas totuși PSD la guvernare? Pentru că o astfel de decizie nu este deloc simplă, iar dacă nu o pregătim bine, în loc să rezolvăm problemele, s-ar putea să le agravăm. Nu putem face pasul 1, fără să ne gândim și la pasul 2. Riscăm să provocăm o criză politică și economică, cu creșterea dobânzilor, a cursului valutar, a șomajului care i-ar lovi cel mai tare exact pe cei care ne cer acum să ieșim de la guvernare. Nu îmi doresc acest lucru!”.

Deputatul social-democrat transmite însă că PSD nu este „prizonierul” actualei formule guvernamentale și că toate opțiunile rămân deschise, inclusiv ieșirea de la guvernare sau schimbarea premierului. El lansează avertismente directe către partenerii din Coaliție, acuzând încălcarea Acordului Politic și ignorarea pozițiilor PSD în dosare sensibile.

„Va rămâne atunci PSD prizonierul acestei guvernări? Categoric nu! Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. Nu vom rămâne în orice condiții! Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul! Să înceteze să mai încalce Acordul Politic, cum au făcut-o cel mai recent când au susținut Acordul Mercosur, ignorând obiecțiile PSD. Suntem în plin proces de consultare internă pentru a decide dacă rămânem sau ieșim de la guvernare. Iar dacă vom decide să ieșim, atunci va trebui să avem o soluție și pentru pasul 2, astfel încât să rezolvăm problemele, nu să le agravăm!”.

În final, Budăi indică și posibilitatea unei reconfigurări a guvernării, inclusiv prin schimbarea actualului premier sau prin formarea unei noi majorități, fără participarea USR, partid pe care îl critică pentru prestația din actualul Executiv.