Conform datelor Eurostat, cea mai mică inflație anuală în luna decembrie s-a înregistrat în Cipru (0,1%), Franța (0,7%) și Italia (1,2%). La polul opus, România se află în fruntea clasamentului european cu 8,6%, urmată de Slovacia (4,1%) și Estonia (4%).

Comparativ cu luna noiembrie 2025, inflația anuală a scăzut în 18 state membre, a rămas neschimbată în trei țări – inclusiv în România, unde creșterea prețurilor a stagnat la 8,6% – și a crescut în alte șase.

În interiorul zonei euro, inflația anuală a coborât la 1,9% în decembrie, sub ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană. Potrivit Eurostat, principalele contribuții la inflația din zona euro au venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de categoria alimente, alcool și țigări (0,49 puncte procentuale). Energia a tras în jos rata generală, cu o contribuție negativă de 0,18 puncte procentuale.

Datele interne publicate de Institutul Național de Statistică indică o altă dinamică pentru România, în funcție de metodologia folosită. Potrivit INS, rata anuală a inflației a scăzut la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie, cu diferențe semnificative între categoriile de consum: serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar produsele alimentare cu 7,75%.

În comunicatul INS se precizează că „Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”.

INS mai arată că indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile europene, a înregistrat în decembrie „100,23%” față de luna anterioară, iar „Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%”.

Pe fondul acestor evoluții, Banca Națională a României a ajustat prognoza de inflație pentru perioada următoare. În luna noiembrie, guvernatorul Mugur Isărescu anunța că instituția a revizuit în creștere estimarea pentru finalul anului 2025, de la 8,8% la 9,6%, și anticipează o temperare puternică în 2026, când rata ar urma să coboare la 3,7%, comparativ cu 3% în prognoza anterioară.