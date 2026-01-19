Martins Kazaks a afirmat că este o naivitate să se creadă că Europa nu se află într-o confruntare reală cu Rusia. El a insistat că, deși conflictul nu are loc în mod direct pe teritoriul Uniunii Europene, atacurile și incidentele se produc constant și afectează securitatea regională.

„Este o naivitate să se creadă că nu suntem în război (cu Rusia)”, a spus el într-un interviu acordat ziarului Financial Times.

În explicațiile sale, Kazaks a amintit de atacurile informatice care ar avea loc „mereu”, dar și de episoade precum sabotaje la cablurile submarine din Marea Baltică și situații în care drone ar fi încălcat spațiul aerian danez. În acest context, guvernatorul leton a spus că Europa trebuie să se obișnuiască să facă față acestei realități și să își adapteze sistemele.

Kazaks are 52 de ani și conduce Latvijas Banka din decembrie 2019. În același timp, este membru al consiliului de administrație al Băncii Centrale Europene și se află printre cei șase candidați care ar putea prelua funcția de vicepreședinte al BCE, după încheierea mandatului lui Luis de Guindos.

Mandatul lui De Guindos este de opt ani și nu poate fi reînnoit, iar acesta urmează să expire în luna mai. În acest context, este posibil ca luni, membrii celor 21 de state din zona euro să decidă cine va fi succesorul.

În cursa menționată se află și guvernatorul băncii centrale din Finlanda, Olli Rehn, dar și fostul guvernator portughez Mário Centeno. Potrivit relatării, Kazaks este văzut ca una dintre vocile mai dure din interiorul BCE, fiind printre cei care au avertizat devreme asupra riscului de inflație după pandemia de Covid-19 și asupra posibilității unei invazii totale a Rusiei în Ucraina, în 2022.

În ultimii ani, NATO și-a consolidat prezența militară în Letonia, stat aflat la granița cu Rusia și care are o frontieră de 280 de kilometri cu aceasta. În acest cadru, Kazaks a spus că banca centrală a Letoniei lucrează de 4 până la 6 ani la „diverse probleme” legate de planuri pentru situații de criză.

Un obiectiv important a fost asigurarea accesului la numerar, dar și menținerea plăților digitale în eventualitatea unei situații dificile. Potrivit declarațiilor sale, băncile comerciale sunt obligate să gestioneze rețele de bancomate considerate „extrem de importante”, inclusiv unele care au propriile generatoare de electricitate.

Pe lângă această componentă, Letonia a dezvoltat și un sistem de plăți prin carduri offline, disponibil în farmacii, benzinării și magazine alimentare. Kazaks a susținut că, din multe puncte de vedere, Letonia ar fi „cea mai bună din clasă”, iar alte țări ar urma să se inspire din soluțiile aplicate acolo.

„În multe privințe, suntem cei mai buni din clasă, iar alte țări se inspiră din soluțiile noastre”, a spus el, adăugând că „suntem bucuroși să le transmitem și altora”.

Guvernatorul băncii centrale din Letonia a subliniat că planificarea nu se referă doar la posibilitatea unui atac, ci include și alte tipuri de scenarii, precum inundații sau riscuri care ar putea apărea din cauza schimbărilor climatice.

Kazaks a spus că, în cazul în care un stat din zona euro s-ar confrunta cu un conflict armat pe teritoriul său, ar putea apărea probleme legate de stabilitatea financiară. Acestea ar putea include tensiuni în sistemul bancar și temeri privind solvabilitatea datoriilor, iar efectele ar putea să se extindă și în alte zone.

Totuși, banca centrală a menționat că aceste riscuri ar fi „marginale” și că pot fi gestionate la nivelul Uniunii Europene.

În final, Kazaks a afirmat că Europa ar trebui să acționeze astfel încât probabilitatea unui conflict direct cu Rusia să rămână cât mai redusă. El a indicat sprijinirea Ucrainei, astfel încât Moscova să nu câștige, dar și întărirea forțelor militare europene, astfel încât Rusia să perceapă orice atac ca având costuri și riscuri majore.