Mark Rutte a confirmat că a avut o conversație telefonică cu Donald Trump, în care au abordat situația din Groenlanda și din regiunea Arctică. Fără să intre în detalii despre ce s-a discutat, șeful NATO a transmis că vor continua să lucreze pe acest subiect.

Rutte a mai spus că așteaptă să se întâlnească cu Donald Trump la Davos mai târziu în această săptămână, în contextul în care lideri mondiali urmează să ajungă în orașul elvețian pentru Forumul Economic Mondial.

Forumul Economic Mondial de la Davos este o întâlnire anuală unde participă lideri politici, economici și din mediul de afaceri, care discută teme globale majore.

„Vom continua să lucrăm la acest subiect”, a spus Rutte. „Aștept cu interes să-l întâlnesc la Davos mai târziu în această săptămână”, a adăugat el, potrivit Sky News.

Donald Trump a revenit cu un mesaj dur despre Groenlanda, publicat pe Truth Social. El susține că Statele Unite ar fi „subvenționat” ani de zile Danemarca și mai multe țări din Uniunea Europeană, pentru că nu le-ar fi impus tarife vamale sau alte forme de plată. În același mesaj, Trump afirmă că Danemarca ar trebui să ofere ceva în schimb și susține că pacea mondială ar fi în joc.

Trump mai afirmă că Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda ar fi ajuns recent în Groenlanda din motive pe care le consideră neclare și periculoase. În opinia sa, aceste state ar crea un risc pe care îl descrie drept „nesustenabil”.

Pe acest fond, Trump anunță că, începând cu 1 februarie 2026, bunurile trimise în SUA din cele opt țări vor fi taxate cu un tarif vamal de 10%. El spune că, de la 1 iunie 2026, tariful ar urma să crească la 25% și ar rămâne în vigoare până la încheierea unui acord pentru „achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Opt țări europene au emis duminică o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda, după amenințările lui Donald Trump privind anexarea insulei. Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit și Suedia au transmis, împreună cu Danemarca, că în calitate de membri NATO își asumă întărirea securității în Arctica, în interesul transatlantic comun.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

Statele semnatare au avertizat că amenințările cu taxe vamale riscă să submineze relațiile transatlantice și ar putea alimenta o spirală descendentă periculoasă.

„Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare.

În România, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, într-o postare pe platforma X, că este îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici. El a subliniat că discuțiile directe trebuie reluate la nivelurile diplomatice corespunzătoare.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a transmis Nicușor Dan.

De asemenea, ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a afirmat că amenințarea tarifară a lui Donald Trump împotriva aliaților europeni, inclusiv a membrilor NATO, pune în pericol alianța. El a spus că ordinea geopolitică globală și viitorul NATO sunt în joc, într-un moment în care disputa se amplifică.

Rasmussen a mai declarat că există un sprijin european puternic pentru Danemarca și că Europa este mai puternică atunci când își arată colectiv forța.

„Nu am nicio îndoială că există un sprijin european puternic” pentru Danemarca în această dispută, a declarat el într-o conferință de presă.

Pe de altă parte, oficiali ruși au salutat amenințarea lui Donald Trump privind tarifele vamale pentru aliații NATO, în contextul Groenlandei. Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a transmis că această mișcare ar semnala prăbușirea alianței transatlantice și i-a ironizat pe liderii europeni, îndemnându-i să nu-l provoace pe Trump.

„Alianța transatlantică s-a încheiat”, a scris Dmitriev pe X, ironizând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și îndemnând liderii europeni să nu-l „provoace” pe Trump.

Și Dmitri Medvedev a susținut că retorica lui Trump ar arăta adâncirea diviziunilor din interiorul NATO. El a spus că SUA s-ar pregăti să atace Groenlanda și că țările europene ar urma să fie pedepsite cu tarife pentru faptul că se bazează pe protecția americană.