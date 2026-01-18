Traian Băsescu afirmă că este grav atunci când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. El susține că Statele Unite nu au fost, în trecut, atât de agresive încât să ajungă să ocupe teritorii ale aliaților.

În acest context, Băsescu îl compară pe Donald Trump cu Vladimir Putin, dar adaugă și o diferențiere clară, spunând că Putin este un criminal. Fostul președinte descrie situația drept un șoc, tocmai prin faptul că vine din partea unei țări cu rol major pe scena internațională.

„Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal. Situația cu Venezuela s-a întâmplat din cauza rezervelor de țiței nu a traficului de droguri. Venezuela a fost capturată pentru țiței, iar Groenlanda pentru pământurile rare”.

Traian Băsescu spune că Groenlanda are o importanță reală pentru securitatea Statelor Unite. Totuși, el insistă că acest lucru nu justifică o ocupare militară sau o încercare de anexare.

Fostul lider de la Cotroceni afirmă că, din punctul lui de vedere, ceea ce face Donald Trump este un deserviciu Americii. În același timp, Băsescu spune că Trump ar trebui să se gândească la ceea ce lasă în urmă, prin astfel de gesturi și declarații.

„Pentru mine e un șoc comportamentul lui Trump. Ce face Trump e un deserviciu Americii. Din punctul de vedere al securității SUA, Groenlanda e foarte importantă, dar nu o ocupi militar”, a declarat fostul șef al statului pentru sursa citată.

Traian Băsescu afirmă că în cazul Venezuelei nu ar fi fost vorba despre traficul de droguri, ci despre rezervele de țiței. În același timp, el susține că Groenlanda ar fi vizată pentru pământurile rare.

În declarațiile sale, Băsescu spune că ideea de „securitate” ar fi folosită ca justificare, dar că în realitate interesul ar fi legat de resurse. El folosește formulări foarte dure, afirmând că ar fi vorba despre un furt de resurse și descriind această abordare ca fiind o piraterie de cea mai joasă speță.