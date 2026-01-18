Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe pagina sa de socializare de pe X, că este profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici privind evoluțiile recente și a subliniat necesitatea reluării discuțiilor directe la nivel diplomatic corespunzător

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe pagina sa de socializare de pe X.

Liderii europeni au reacționat duminică la amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale din cauza opoziției față de planurile sale privind Groenlanda. Premierul italian Giorgia Meloni i-a spus lui Trump că ar fi o „greșeală” să sancționeze Europa, în timp ce premierul britanic Keir Starmer intenționează să discute situația cu președintele american cât mai curând, iar ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a calificat amenințarea drept „greșită”.

”Noi credem că este profund inutil şi neproductiv, iar premierul (britanic) nu s-a sfiit s-o spună clar”, a declarat ea.

Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat Uniunii Europene să contracareze amenințarea tarifelor vamale prin utilizarea puternicului „instrument anticoerciție” al blocului comunitar. Donald Trump a amenințat că va aplica, începând cu 1 februarie, taxe vamale de 10% pentru toate bunurile provenite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Potrivit președintelui american, aceste taxe ar urma să crească la 25% începând cu 1 iunie, „până când se va încheia un acord complet privind achiziția Groenlandei”.

Doar Ungaria, condusă de premierul Viktor Orban, un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără rezerve invitația transmisă către aproximativ 60 de țări. Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a precizat că este de acord în principiu, deși detaliile sunt încă în curs de negociere. Administrația Prezidențială de la București a confirmat, duminică, că președintele Nicușor Dan a primit oficial scrisoarea prin care România este invitată să devină membră a Consiliului.

Alte guverne au fost mai reticente în declarațiile publice, iar oficialii și diplomații și-au exprimat, în general sub protecția anonimatului, îngrijorarea că noua structură ar putea afecta activitatea Organizației Națiunilor Unite. Conform unei copii a invitației și unui proiect de cartă consultate de Reuters, Consiliul ar urma să fie condus pe viață de Donald Trump și să se ocupe inițial de conflictul din Gaza, extinzându-și ulterior domeniul de activitate. Statele membre ar urma să dețină mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari.