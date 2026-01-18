În opinia lui Traian Băsescu, pericolul reprezentat de AUR ar fi exagerat, iar scorul actual din sondaje nu se va materializa la alegerile parlamentare viitoare. Fostul președinte consideră că ieșirea PSD de la guvernare ar declanșa o criză politică majoră, cu riscul ca România să fie retrogradată la categoria ”junk” de către agențiile de rating.

De asemenea, fostul președinte subliniază că PSD nu va forma o alianță cu AUR în această legislatură, din cauza reputației pe care partidul, acuzat de extremism, și-a construit-o. Totuși, Băsescu nu exclude o posibilă colaborare după alegeri.

„În mod categoric, coaliția nu se va rupe, în schimb PSD-ul face ce știe el mai bine, nu își asumă ceea ce a făcut. A adus țara în halul în care a adus-o prin Ciolacu, iar acum încearcă să dea vina pe altcineva. Ei vor să dea vina pe Guvern pentru toate nereușitele”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Strategia PSD, în opinia lui Băsescu, va fi de a sprijini deciziile Guvernului în ședințele coaliției, pentru ca ulterior să adopte o poziție critică în fața publicului. Această abordare permite partidului să evite asumarea responsabilității pentru deciziile guvernamentale și să transmită electoratului imaginea unei opoziții constructive.

„Categoric, da, e un teatru asta cu ieșirea de la guvernare și nu că îi suspectez de totală bună credință, dar realizează ce ar fi dacă ar ieși. Vine Fitch și te retrogradează la categoria ”junk”. Ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care a dobândit-o AUR. Eu nu spun că este o reputație meritată sau nu, eu spun că există o reputație și de aceea PSD-ul nu vrea să facă alianță cu AUR în această legislatură. După alegeri ar putea face alianță cu AUR. În schimb, ce va face PSD-ul, va fi să fie de acord cu Bolojan la ședințele de coaliție, iar apoi va ieși la TV să spună că nu este de acord cu nimic”, a mai spus Băsescu.

În ceea ce privește AUR, Traian Băsescu consideră că scorul de 40% indicat de unele sondaje ar fi exagerat, estimând că partidul va obține între 18 și 20% la alegerile parlamentare. Motivele pentru care AUR nu va obține un rezultat mai mare țin de politica externă a României, de angajamentele țării față de NATO și UE, și de modul în care unii alegători percep pozițiile partidului privind cooperarea internațională, susține fostul președinte.