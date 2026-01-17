Fostul președinte al României Traian Băsescu a respins scenariile privind o posibilă rupere a Coaliției de guvernare, afirmând că Partidul Social Democrat nu va părăsi Executivul în actuala legislatură.

Într-un interviu acordat Digi24, acesta a susținut că amenințările lansate periodic de PSD sunt mai degrabă gesturi de presiune politică, fără intenția reală de a fi puse în practică.

Traian Băsescu a explicat că social-democrații sunt conștienți de consecințele majore pe care le-ar avea ieșirea de la guvernare, chiar dacă nu pot fi considerați, în opinia sa, un partid animat de o bună-credință deplină.

Fostul șef al statului a arătat că un astfel de pas al PSD ar genera instabilitate politică severă, cu efecte directe asupra economiei și finanțelor publice.

Potrivit acestuia, o eventuală criză guvernamentală ar putea determina agențiile de rating să retrogradeze România la categoria „junk”, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de finanțare și la dificultăți majore în accesarea piețelor externe.

În acest context, Băsescu a subliniat că statul ar putea ajunge în situația de a nu mai putea asigura plata pensiilor și a salariilor, scenariu pe care PSD îl înțelege și pe care ar încerca să îl evite.

„Da, categoric da (amenințările cu ieșirea de la guvernare sunt teatru – n.red.). Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare. Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a explicat Traian Băsescu pentru postul de televiziune.

Referindu-se la ipoteza unui guvern minoritar, fostul președinte a declarat că nu vede posibilă funcționarea unei asemenea formule politice în România, apreciind că lipsa unei majorități solide ar accentua instabilitatea.

De asemenea, Traian Băsescu a exclus categoric varianta formării unei majorități alternative PSD–AUR.

El a susținut că PSD nu va face o astfel de alianță, având în vedere reputația pe care AUR a dobândit-o atât în plan intern, cât și internațional, indiferent dacă această imagine este sau nu pe deplin justificată.