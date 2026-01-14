Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat cât au primit partidele politice din bani de la stat în ianuarie 2026. În total, s-au plătit peste 14,4 milioane de lei.

Cele mai mari sume au mers la:

PSD: peste 4,8 milioane lei

Alianța pentru Unirea Românilor: peste 2,8 milioane lei

Pe 13 ianuarie, AEP a virat banii în conturile partidelor. Sumele exacte au fost:

PSD: 4.801.515 lei

Alianța pentru Unirea Românilor: 2.839.211 lei

PNL: 2.614.110 lei

USR: 1.855.474 lei

SOS România: 1.234.237 lei

Partidul Oamenilor Tineri: 994.491 lei

Mișcarea Populară: 67.932 lei

Forța Dreptei: 64.505 lei

Subvențiile de la bugetul de stat pentru partidele politice sunt bani publici alocați anual pentru a le susține activitatea. Ele ajută partidele să funcționeze între alegeri și să participe corect în viața politică, reducând dependența de donațiile private.

Fondurile pot fi folosite pentru propagandă, salarii, sediile partidelor, campanii sau alte activități politice, iar modul lor de cheltuire este monitorizat de organizații precum Expert Forum (EFOR).

În noiembrie 2025, președintele Nicușor Dan a spus că este de acord ca partidele să primească subvenții de la buget, dar că autoritățile trebuie să decidă cât să fie această sumă. El a menționat că tema subvențiilor va fi discutată atunci când se va face bugetul de stat.

Potrivit lui, faptul că partidele primesc bani de la stat este ceva obișnuit și practicat și în alte țări și este benefic, pentru că a redus numărul de bani cash care ajungeau la partide și cerința unor favoruri în schimb.

Nicuşor Dan a explicat că stabilirea cuantumului subvențiilor trebuie să țină cont de cum funcționează economia și de cât se poate aloca partidelor, iar această discuție va avea loc odată cu legea bugetului național.

Când a fost întrebat, la acea vreme, dacă este corect ca partidele să cheltuiască sume mari pe apariții media (de exemplu 450.000 de euro pentru o emisiune de două ore) din fonduri publice, președintele a evitat să dea un răspuns clar. El a zis că, atunci când un partid primește bani de la stat, trebuie să aibă o anumită libertate în folosirea lor, dar cât din acești bani să fie cheltuit pe presă este o altă discuție.